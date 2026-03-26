ホンダが「ZR-V」の改良モデルを発売! 純エンジン車を廃止する理由は?

ホンダがSUV「ZR-V」の改良モデルを発売する。最も大きな変更点はICE(ピュアエンジン)車がラインアップから消滅すること。なぜガソリンエンジンのみで走るモデルがなくなるのか。他の改良点も併せてお伝えする。

ハイブリッドの方が圧倒的に売れている?

ホンダがSUV「ZR-V」の商品改良を実施する。改良後の価格は370.7万円～472.78万円だ。

今回の改良で最も大きなトピックスは、ICE車がラインアップから消滅し、e:HEV(いわゆるハイブリッド)車のみとなること。これまでの販売でも、ユーザーの支持はe:HEV車に集まっており、国内でのZR-VにおけるICE車の販売割合は10％に過ぎなかったという。ちなみに、「e:HEV」とはホンダが採用する「シリーズ・パラレル・ハイブリッドシステム」の名称だ。

改良前のZR-Vでは、ICE車とe:HEV車の間に35万円程度の価格差があった。もちろんe:HEV車のほうが高いのだが、税制の優位性や下取り価格の差により、その価格差はかなり縮まるという。また、購入者の多くが残価設定ローンを利用しているとのことで、価格差はあまり影響がないそうだ。

先日の社長会見でもあったように、ホンダとしては今後、ハイブリッドに注力していくという方針もある。

ICE車の廃止により、ZR-Vのグレード展開はベーシックな「e-HEV X」と上級の「e-HEV Z」の2タイプとなる。また、特別仕様車として「e-HEV Z」に「ブラックスタイル」と「クロスツーリング」の2タイプを設定。特別仕様車については後述する。

何が変わる?

全体として共通する変更点は、車内のUSBポートだ。

従来タイプのUSBポートはフロアコンソールの前側にUSB-Aが1つ、USB-Cが1つと、フロアコンソールの後側(後席エアコン吹き出し口下側)にUSB-Cが2つという構成だった。今回の改良で前側はダッシュボードセンターの下に位置を変更。USB-Aを廃止し、USB-Cが2つとなった。後側は配置、タイプともに変更はない。

前側のUSBポート

後側のUSBポート

フロント側についてはPD(パワーデリバリー)対応の45Wタイプとなり、パソコンなどの充電にも対応した。フロントUSB-Aは7.5Wタイプ。リヤは従来どおりの5V/3.0A(15W)だが、ホンダアクセスがオプションでPD対応用品を設定している。Xグレードに関連する変更点は以上。

続いてはナビの変更だ。従来もホンダコネクト対応ナビを採用していたが、改良後はGoogleを搭載した9インチタイプとなる。ただし、Google搭載ナビはZグレードに標準で、Xグレードの場合はオプション設定となっている。GoogleMapをはじめとしたGoogle Playのアプリやハンズフリー操作が可能なGoogleアシスタントにより、コネクテッドで便利なドライブが可能になる。

エクステリアカラーは4色追加となった。Xを含む全てのタイプに追加となるのは「メテオロイドグレー・メタリック」。Zグレードと特別仕様車のブラックスタイルには「トワイライトミストブラック・パール」と「シーベッドブルー・パール」を設定する。特別仕様車のクロスツーリングは専用色の「デザートベージュ・パール」のみとなる。

Zグレードの変更点は、先に紹介したUSBポート関連とナビに加え、ETC2.0車載器の標準搭載、デザインを刷新した18インチアルミホイール(ベルリナブラック+切削クリア)の採用、ライトグレーステッチの革シートの採用といったところ。

特別仕様のクロスツーリングが新鮮

特別仕様車のブラックスタイルは、従来のブラックスタイルが採用していたクリスタルブラック・パール色のアウタードアハンドル、ドアミラー、フロントバンパーガーニッシュ、バンパーコーナープロテクター、サイドシルガーニッシュを引き続き採用。ブラックのルーフライニングも踏襲している。

新採用はクリスタルブラック・パール色のシャークアンテナ&テールゲートスポイラー、ベルリナブラックのハニカムパターン・フロントグリル、新デザインとなるベルリナブラック+ダーク切削クリアの18インチホイール、プライムスムース＆プライムスウェードのコンビシート。

ブラックスタイルの価格はFFが447.92万円、4WDが467.72万円。

新設定のクロスツーリングはアウトドア感覚を盛り込んだフレッシュなZR-Vだ。エクステリアにはマットグレー・メタリックのハニカムパターン・フロントグリル、フロントバンパー、フロントバンパー・コーナープロテクター、フロントバンパー・ガーニッシュ、フロントバンパー・ロアガーニッシュ、専用サイド・ロアガーニッシュ、マットブラックの18インチアルミホイールといった専用パーツを装着。インテリアではオレンジステッチのステアリングホイール、グレージュの専用内装色とシート周りのオレンジステッチがクロスツーリング専用となる。

クロスツーリングの価格はFFが452.98万円、4WDが472.78万円。

なお、今回撮影したクロスツーリングは、ホンダアクセス扱いのアクセサリーであるボディサイドモールを装着している。

【フォトギャラリー】ZR-V改良型のブラックスタイル

【フォトギャラリー】ZR-V改良型のクロスツーリング