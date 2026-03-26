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ホンダが「ZR-V」の改良モデルを発売! 純エンジン車を廃止する理由は?

MAR. 26, 2026 11:00
Text : 諸星陽一
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ホンダがSUV「ZR-V」の改良モデルを発売する。最も大きな変更点はICE(ピュアエンジン)車がラインアップから消滅すること。なぜガソリンエンジンのみで走るモデルがなくなるのか。他の改良点も併せてお伝えする。

  • ホンダ「ZR-V」

    ホンダが3月27日に発売する「ZR-V」の改良モデル

ハイブリッドの方が圧倒的に売れている?

ホンダがSUV「ZR-V」の商品改良を実施する。改良後の価格は370.7万円～472.78万円だ。

今回の改良で最も大きなトピックスは、ICE車がラインアップから消滅し、e:HEV(いわゆるハイブリッド)車のみとなること。これまでの販売でも、ユーザーの支持はe:HEV車に集まっており、国内でのZR-VにおけるICE車の販売割合は10％に過ぎなかったという。ちなみに、「e:HEV」とはホンダが採用する「シリーズ・パラレル・ハイブリッドシステム」の名称だ。

改良前のZR-Vでは、ICE車とe:HEV車の間に35万円程度の価格差があった。もちろんe:HEV車のほうが高いのだが、税制の優位性や下取り価格の差により、その価格差はかなり縮まるという。また、購入者の多くが残価設定ローンを利用しているとのことで、価格差はあまり影響がないそうだ。

先日の社長会見でもあったように、ホンダとしては今後、ハイブリッドに注力していくという方針もある。

ICE車の廃止により、ZR-Vのグレード展開はベーシックな「e-HEV X」と上級の「e-HEV Z」の2タイプとなる。また、特別仕様車として「e-HEV Z」に「ブラックスタイル」と「クロスツーリング」の2タイプを設定。特別仕様車については後述する。

  • ホンダ「ZR-V」

    「e-HEV Z」の「ブラックスタイル」

何が変わる?

全体として共通する変更点は、車内のUSBポートだ。

従来タイプのUSBポートはフロアコンソールの前側にUSB-Aが1つ、USB-Cが1つと、フロアコンソールの後側(後席エアコン吹き出し口下側)にUSB-Cが2つという構成だった。今回の改良で前側はダッシュボードセンターの下に位置を変更。USB-Aを廃止し、USB-Cが2つとなった。後側は配置、タイプともに変更はない。

  • ホンダ「ZR-V」

    「ブラックスタイル」のインテリア

  • ホンダ「ZR-V」

    前側のUSBポート

  • ホンダ「ZR-V」

    後側のUSBポート

フロント側についてはPD(パワーデリバリー)対応の45Wタイプとなり、パソコンなどの充電にも対応した。フロントUSB-Aは7.5Wタイプ。リヤは従来どおりの5V/3.0A(15W)だが、ホンダアクセスがオプションでPD対応用品を設定している。Xグレードに関連する変更点は以上。

続いてはナビの変更だ。従来もホンダコネクト対応ナビを採用していたが、改良後はGoogleを搭載した9インチタイプとなる。ただし、Google搭載ナビはZグレードに標準で、Xグレードの場合はオプション設定となっている。GoogleMapをはじめとしたGoogle Playのアプリやハンズフリー操作が可能なGoogleアシスタントにより、コネクテッドで便利なドライブが可能になる。

  • ホンダ「ZR-V」

    Google搭載ナビはZグレードに標準装備。Xグレードではオプション設定となる

エクステリアカラーは4色追加となった。Xを含む全てのタイプに追加となるのは「メテオロイドグレー・メタリック」。Zグレードと特別仕様車のブラックスタイルには「トワイライトミストブラック・パール」と「シーベッドブルー・パール」を設定する。特別仕様車のクロスツーリングは専用色の「デザートベージュ・パール」のみとなる。

Zグレードの変更点は、先に紹介したUSBポート関連とナビに加え、ETC2.0車載器の標準搭載、デザインを刷新した18インチアルミホイール(ベルリナブラック+切削クリア)の採用、ライトグレーステッチの革シートの採用といったところ。

特別仕様のクロスツーリングが新鮮

特別仕様車のブラックスタイルは、従来のブラックスタイルが採用していたクリスタルブラック・パール色のアウタードアハンドル、ドアミラー、フロントバンパーガーニッシュ、バンパーコーナープロテクター、サイドシルガーニッシュを引き続き採用。ブラックのルーフライニングも踏襲している。

新採用はクリスタルブラック・パール色のシャークアンテナ&テールゲートスポイラー、ベルリナブラックのハニカムパターン・フロントグリル、新デザインとなるベルリナブラック+ダーク切削クリアの18インチホイール、プライムスムース＆プライムスウェードのコンビシート。

ブラックスタイルの価格はFFが447.92万円、4WDが467.72万円。

  • ホンダ「ZR-V」

    クリスタルブラック・パール色のシャークアンテナ&テールゲートスポイラー

新設定のクロスツーリングはアウトドア感覚を盛り込んだフレッシュなZR-Vだ。エクステリアにはマットグレー・メタリックのハニカムパターン・フロントグリル、フロントバンパー、フロントバンパー・コーナープロテクター、フロントバンパー・ガーニッシュ、フロントバンパー・ロアガーニッシュ、専用サイド・ロアガーニッシュ、マットブラックの18インチアルミホイールといった専用パーツを装着。インテリアではオレンジステッチのステアリングホイール、グレージュの専用内装色とシート周りのオレンジステッチがクロスツーリング専用となる。

クロスツーリングの価格はFFが452.98万円、4WDが472.78万円。

  • ホンダ「ZR-V」

    新設定の特別仕様車「クロスツーリング」

なお、今回撮影したクロスツーリングは、ホンダアクセス扱いのアクセサリーであるボディサイドモールを装着している。

【フォトギャラリー】ZR-V改良型のブラックスタイル

【フォトギャラリー】ZR-V改良型のクロスツーリング

諸星陽一

モロホシヨウイチ

自動車雑誌の編集者を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストに。20代後半からは富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。現在は自動車雑誌やインターネット媒体に執筆を中心に活動。つねにユーザーの立場での評論を心がけるとともに、根っからの機械いじり好きをいかしセルフメンテナンスの記事も得意とする。また早くから福祉士車両の取材を手がけ、数少ない専門家としても知られる。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。BOSCH認定CDRアナリスト有資格者。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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