「会社員でも年収＋100万円は実現できる」Xで人気の投資家が明かす“新NISA戦略”

“年収プラス100万円”が視野に入ると話題の書籍『普通の会社員のための高配当株×インデックス 二刀流投資術 - 自動的に年収プラス１００万円を目指す -』(プラズマコイ／ワニブックス)。著者であり、Xで人気上昇中の兼業投資家・プラズマコイさんが自ら実践している「配当金を受け取りながら資産を増やす」ための方法を、書籍の中から抜粋して紹介します。

今回のテーマは『高配当株×インデックスの二刀流投資を実現する』。

高配当株×インデックスの二刀流投資を実現する

2つの手法を組み合わせる

｢二刀流投資｣とは、市場全体の成長を取り込むインデックス投資と、定期的な配当収入を生む高配当株投資という2つの投資手法を組み合わせた手法のことです。

インデックス投資には｢老後など未来のための資産形成｣という目的があり、高配当株投資には｢配当金で今の生活を豊かにする｣という目的があります。

目的が異なる2つの手法を組み合わせて｢今の生活の向上｣と｢未来の資産形成｣を同時に叶えることができます。

また、インデックス投資は外国株、高配当株は日本株、のようにそれぞれの手法で国際分散投資することで、いわゆる｢カントリーリスク｣を低減できます。

具体的には、インデックス投資では長期的な成長期待の高い全世界株や米国株を選び、高配当株投資では安定的に日本円を受け取る日本の高配当株に投資すれば、為替リスクながら、短期と長期の両方で株式投資の恩恵をどの国際的な経済格差のリスクをカバーしな受けることができるようになります。

日本人が長期的に資産増加、収入増加を目指す上では、｢外国株インデックス投資×日本の高配当株投資｣が多くの人にとってベストな選択肢だと確信しています。