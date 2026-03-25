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PORTER×ハローキティが90周年で実現。バッグからぬいぐるみまで全12型

MAR. 25, 2026 16:04
Text : PREMIUM編集部
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吉田カバン「PORTER」は、創業90周年を記念したプロジェクトの一環として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションを発売する。オンラインストアでは抽選販売、店頭では3月28日から順次販売される。

90周年が生んだ異色コラボ　PORTER流に再解釈されたハローキティ

ハローキティは、1974年の誕生以来、老若男女を問わず多くの人々に愛されてきた日本生まれの国民的キャラクター。一昨年に誕生から50周年を迎え、いまや多くの国と地域で展開されるグローバルアイコンとなっている。

本コラボレーションは、綿ボンディング生地にプリントしている「ポーター」に扮したオリジナルザインのハローキティと、ふっくらと立体的に再現したトレードマークの赤いリボンのディテールが魅力だ。

PORTER×ハローキティの全ラインナップと過去の90周年記念アイテムを一覧で見る

バッグとウォレットの表地はブラックとレッドの2色展開。ハローキティとハート柄を組み合わせプリントした美しい光沢のあるナイロン生地を採用した。ボンディング加工を施し、ふっくらとした手触りが特徴となっている。

裏地にはハローキティの白や赤いリボン、青いオーバーオールからインスピレーションを得た3色のカラーを取り入れた。

他にも、ハローキティのぬいぐるみ、Tシャツ、キーチャームなど、PORTERオリジナルのデザインをあしらったアイテムが揃っている。

全ラインナップは以下の通り。

  • RUCKSACK ￥115,500
  • SACKPACK ￥99,000
  • 2WAY DUFFLE BAG ￥88,000
  • PARTY BAG ￥77,000
  • MULTI POUCH ￥36,300
  • 2WAY LONG WALLET ￥60,500
  • SOFT TOY ￥14,300
  • STICKER ￥2,750
  • KEY CHARM 2種 各￥3,300
  • TEE 2種（S～XL）各￥7,700

バッグ・ウォレット・ぬいぐるみには、90周年限定の特別巾着が付属する。

オンラインは抽選販売、店頭販売も

販売方法については、まずオンラインストアで抽選販売が実施される。

オンライン抽選

  • 応募期間：3月24日19時～3月26日15時
  • 当選発表：3月27日

ステッカーの販売はなし

店頭販売

発売日：3月28日

下記販売店舗のみで取り扱う。

  • PORTER flagship store
  • PORTER（銀座、新宿、神戸）
  • PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪）
  • PORTER STAND
  • KURA CHIKA by PORTER（渋谷、横浜、福岡）
  • POTR（池袋、名古屋、札幌）
  • KURA CHIKA by PORTER HONG KONG
  • PORTER KOREA（アックジョン、イテウォン、プサン）
  • PORTER BANGKOK
  • 吉田カバンオフィシャルオンラインストア
  • DOVER STREET MARKET GINZA E-SHOP
  • 三越伊勢丹オンラインストア

海外店舗ではTシャツやキーチャームなどの取り扱いがない場合もある。また、完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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