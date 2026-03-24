【3月権利確定】まだ間に合う! NISAで持ちたい“優待×高配当株”4選

3月は、株主優待の権利確定銘柄が1年で最も多いシーズンです。NISAの成長投資枠を活用すれば、配当も優待も“非課税”で受け取れるため、資産形成のスタートとしても注目されています。本記事では、今からでも権利取りに間に合う銘柄を厳選し、初心者でも失敗しにくい選び方のポイントとあわせて解説します。

NISAで保有するのに向いている銘柄

これから株式投資にチャレンジしたい方は見逃せない、3月末に確定する優待銘柄。NISAの成長投資枠で保有するのにおすすめの銘柄として、TOKAIホールディングス、青山商事、トヨタ自動車、ユー・エス・エスの4つを紹介します。

いずれの銘柄も、優待を受けるための株式保有期間の条件はありません。3月の権利確定日までに購入すれば、すぐ優待を受けられます。

NISAの成長投資枠で保有したい銘柄

リストにピックアップした銘柄について解説していきます。

TOKAIホールディングス(3167)

TOKAIホールディングスは、静岡県静岡市に本社を構える、インフラを中心に展開する企業です。ガス・電気、宅配飲料水、CATV、通信など、生活に密着した多角化事業を営んでいます。

100株を10万～11万円程度で購入でき、2026年3月期の予想配当利回りは3.07％です。1株あたりの配当金は毎年安定して出ており、営業利益も比較的安定しているため、中長期で保有する株式として適しています。

株主優待は年2回実施され、宅配の飲料水やQUOカードなど5種類の中から1つ選択できます。

青山商事(8219)

「洋服の青山」を展開する青山商事は、近年のアパレル業界の苦境を乗り越えている企業の1つです。

2025年11月に発売した新しいコンセプトの商品「みんなのスーツ」は、1万2,900円で気軽に買えるスーツとして話題を集めています。

2026年3月期の予想配当利回りは5.48％とかなり高い水準にあります。今後も同程度の配当を実現できるなら、中長期で保有するのに魅力的です。

株主優待では、自社店舗で使える20％割引券がもらえるため、ビジネスウェアの節約につながるのもメリットです。

トヨタ自動車(7203)

日本を代表する企業であるトヨタ自動車。時価総額は非常に大きく流動性も高いため、NISA成長投資枠のコア資産として保有するのに適しています 。

同社は、株主還元に関して先進的な取り組みを行っています。レースグッズなど従来からある現物に加え、自社のプラットフォーム「TOYOTA Wallet」を通じた還元を開始しました。

「TOYOTA Wallet」は車の販売店だけでなく、スマホ決済サービスに対応しているのがポイント。iD、QUICPAY、au PAYで決済できるため、スーパー・ドラッグストア・コンビニなど、身近な店舗で使えます。

株主優待では、100株の保有で1年未満は500円分、1年以上は1,000円分、3年以上では3,000円分のTOYOTA Walletの残高がもらえます。

ユー・エス・エス(4732)

ユー・エス・エスは、日本で最大規模の中古車オークションを運営している企業です。直近10年では1株あたりの配当金が上昇傾向にあり、2026年3月期の予想配当利回りは3.17％となっています。

株主優待は年に2回実施しており、100株以上の保有者はプリペイドカード、買い物券、飲食料品を受け取れます。QUOカードやVISAギフトカードなど、幅広いお店で利用できるため、お得で便利です。

NISAで株式銘柄を選ぶポイント

NISAは中長期での資産形成を目指す制度のため、短期で売買を繰り返すものではありません。中長期の投資を前提に、銘柄を選ぶ際のポイントを解説します。

配当利回りが高いか

NISA成長投資枠での投資について、まず意識すべきなのは配当利回りの高さです。NISA口座であれば、配当金に税金がかからず、手元に丸ごと残ります。

たとえば青山商事に100万円投資すると、通常は配当金5万円から1万円が源泉徴収されます。しかしNISA口座は1万円が手元に残り、10年続けば税金だけで10万円以上の差が生じます。

税金の再投資効果が期待できることが、NISA成長投資枠で高配当株を持つべき理由です。

優待は実生活に役立つか

優待は実際に使えるものでこそ意味があります。自身のライフスタイルに合っているもの、実際に使う機会があるかどうかを判断することが大切です。たとえば飲食店の割引券がもらえても、外食する機会が少ない方にとってそれほど価値は大きくありません。

また、優待は配当に比べると、内容の変更や廃止がされやすい傾向があります。優待がなくなっても投資に値する銘柄か、総合的に判断しましょう。