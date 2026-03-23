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ホンダ「S800」のオーナーに聞く! 本田宗一郎のクルマに魅せられた理由

MAR. 23, 2026 08:00
Text : 室井大和
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「S800」はホンダがかつて生産していたコンパクトスポーツカーだ。今となっては貴重な1台だが、S800との日々の付き合い方や魅力、入手した経緯などをオーナーに聞いた。

  • ホンダ「S800」

    1966年式の「S800」。鮮やかなボディカラーで塗られたボディはピカピカで、デザインは古さを感じさせない

本田宗一郎のクルマに乗りたい!

2026年2月、晴天のもと開催された「横浜ヒストリックカーデイ」(YHCD)で鮮烈なイエローボディのS800を発見した。あまりに綺麗で状態がよさそうだったので、近くにいたオーナーさんに話しかけてみた。

「横浜ヒストリックカーデイ」に集まった名車、旧車の写真ギャラリーはこちら

  • ホンダ「S800」

    近くから見ても美しい「S800」。オーナーさんは「ところどころ汚れているんですけどね」と謙遜していたが、すばらしい保存状態だ

S800は1966年から1970年まで生産されたホンダのスポーツカー。写真の個体は1966年式なので、今から60年前のクルマということになる。

当時の主要諸元を調べると、ボディサイズは全長3,335mm、全幅1,400mm、全高1,200mm、車両重量は720kg。総排気量791ccの水冷4サイクル4気筒エンジンを搭載し、最高出力は70PS、最大トルクは6.7kg-mとなっている。

  • ホンダ「S800」

    ヒトと比べるとS800の小ささが際立つ

  • ホンダ「S800」

    手入れが行き届いたエンジンルーム。純正部品にはこだわらず、良好な状態を維持しているそうだ

ホンダ製の古いスポーツカーに乗りたいというのであれば、「S2000」という選択肢もあったのでは? そんな質問にオーナーのフクダさんは、「いえ、本田宗一郎が作ったクルマがよかったので」と即答。S800を入手した経緯をこう振り返ってくれた。

「私はもともと、本田宗一郎の大ファンです。宗一郎さんが手掛けたS800は、なんとしても入手したい1台でした。ただ、S800に憧れ始めた25年前は、マニュアル車の運転に自信がなく、購入を断念しました。マニュアルで運転免許を取っていながら、マニュアル車をほとんど運転したことがなかったのです。そこで、アウトビアンキのマニュアル車を購入して練習し、S800を迎え入れる準備を整えていきました」

フクダさんは約9年前、およそ300万円で念願のS800を購入したという。

維持費はそんなにかからない?

60年も前のクラシックカーとなると、維持費が気になる。フクダさんに実際のところを聞いてみた。

「かなり維持しやすい方だと思います。クラシックカーマニアは純正部品にこだわる傾向がありますが、私はそうではありません。サードパーティ製の部品なら比較的、容易に入手できますし、外観さえ当時のままであれば、中身は新しくても問題ないと考えています。クラシックカーを維持する負担を軽くするために必要なのは、純正部品にこだわらないことだと思います」

  • ホンダ「S800」

    エンジンルームにコーラの瓶が! こういう代用品の使い方もセンスがあって面白い

クラシックカーはメンテナンスコストがかかると思いがちだが、純正部品にこだわらなければ、いろいろと工夫のしがいがあるというオーナーさんの考えには賛同したい。

適切な改造を施すことで、現代のクルマに匹敵する快適性も確保できるという。例えば、トランク内に設置したクーラーだ。トランク内の容量はわずかに圧迫されてしまうものの、日本の夏を走るにあたり、冷房の有無は死活問題になる。

  • ホンダ「S800」

    トランクにクーラーを設置。容量は半分ほど圧迫されるが、快適性には代えられないとフクダさん

とはいえ、ソフトトップでは近年の夏の暑さには対応しきれないそうで、今年はハードトップを装着し、猛暑をしのげるか試す予定であるとのこと。S800に合うハードトップはすでに入手済みだという。

エンジンフィーリングはバイクと似ている?

S800で特に気に入っている部分は?

「私はバイクにもよく乗るんですが、S800のエンジンフィーリングは、自分のバイク(ホンダの4気筒)と一致しているんです。乗り心地がとても自然で、いつまでも乗っていられます。燃費は18km/Lくらいで、この年代のクルマとしてはかなり良好です。スマホと連携すればカーナビも不要ですし、愛好家同士のツーリングでは一度に400kmを走行したこともありますが、非常に快適でした」

  • ホンダ「S800」

    内装はほぼ当時のままだが、運転していて困ることはないらしい

  • ホンダ「S800」

    個体数が年々減少しており、ますます希少な1台となっているS800。現時点で買うとなると、安くても500万円以上はするようだ

入手が難しい純正部品にこだわるのではなく、クラシックカーでも安心して乗れる状態を優先しているというフクダさん。維持のハードルが下がれば、名車に長く乗り続ける難易度も下がる。

憧れのクルマを長く所有して楽しんでいくためには、ある程度の妥協が必要なのは確かだが、クラシックカーが持つ文化的価値と維持のしやすさを両立させている寛大な心持ちと行動力はいろいろと参考になった。フクダさんのS800への愛着は、これからも消えることはないだろう。

【フォトギャラリー】ホンダ「S800」

室井大和

室井大和

むろいやまと

1982年栃木県生まれ。陸上自衛隊退官後に出版社の記者、編集者を務める。クルマ好きが高じて指定自動車教習所指導員として約10年間、クルマとバイクの実技指導を経験。その後、ライターとして独立。自動車メーカーのテキスト監修、バイクメーカーのSNS運用などを手掛ける。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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