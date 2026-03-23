ミラタップ、キッチン空間と一体化する冷蔵庫など発売 - ショールームにはAI社員を導入へ

住宅設備機器のインターネット販売を行うミラタップ(所在地：大阪市)は「2026年春 新商品・新サービス発表会」にて、家電市場に初参入すると発表した。

その第1弾として、キッチン空間と一体化する冷蔵庫『インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫』(本体価格13万8,000円～)を5月8日に発売する。このほかフルセラミックキッチンの『ジオーラ』の発売、AI社員の採用についても発表した。

ミラタップが「2026年春 新商品・新サービス発表会」を開催。写真は、ミラタップ 代表取締役社長の山根太郎氏

キッチン空間と一体化する冷蔵庫

発表会は大阪ショールームにて実施し、その模様を東京ショールームに映像配信した。『インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫』は、空間に溶け込む上品なデザインと、一般家庭にも導入しやすい価格帯を両立したモデル。冷凍冷蔵の2ドアタイプと、冷蔵庫と冷凍庫を独立させたサイドバイサイドタイプを用意する。なお各モデルとも、キッチン面材、専用キャビネット、施工費用が別途必要となる。

2ドア冷凍冷蔵庫は267リットル、1ドア冷凍庫は200リットル、1ドア冷蔵庫は280リットル。サイドバイサイドタイプ(1ドア冷凍庫＋1ドア冷蔵庫)として並べて設置することで最大480リットルの大容量ストレージとして使用できる。

国内に流通する海外製ビルトイン冷蔵庫の価格帯は60万円～260万円ほど。しかしミラタップでは、無駄を省いたミニマルデザイン、生産の効率化によりリーズナブルな価格を実現した。

本体価格

ミラタップ 代表取締役社長の山根太郎氏は「一般的に、冷蔵庫は家電量販ルートで購入して後付けするケースがほとんどです。でも我々の冷蔵庫は、最初から設計図の中に入れておける、建築コストの中に組み込むことができる、これが強みの1つです」と強調する。販売目標については、2026年9月期までに100台、来期は400台とした。

フルセラミックキッチン

そしてフルセラミックキッチンを普及価格帯で実現した『ジオーラ』(本体価格79万8,000円～)を5月11日に発売する。従来より課題だった「価格の高さ」「重量による施工の困難さ」「施工の複雑さ」を独自技術で解決した。

価格について、ミラタップ 商品事業部の黒田久美子氏は「海外工場と直接契約し、仕入れ値、加工費用を大幅に削減しました。また部材を共通化した設計を導入し、価格を抑えています。このほか職人不要の施工設計を採用したことで通常のキッチンと同じ施工で完結できるため、低コストが実現できています」と説明する。

Class1 バサルティアントラチータ

Class2 カラカッタ

Class2 アナプルナ

重量については、ペーパーハニカム材を用いたサンドイッチ構造で薄い天板でも強度を確保。本来なら100kgを超える商材も多いセラミックキッチンだが、ジオーラでは約60kgの軽量化に成功した。

フルセラミックキッチンの軽量化

施工の複雑さについては、セラミックパネルを工場で完成状態まで仕上げて納品することで解決。現場ではキャビネット設置とネジ留めのみで作業が完結するようにし、これによりどの工務店でも半日で設置できるようになったとしている。

さらに、人手不足の課題解決に向けて「AI社員」を採用した。「美楽ニーナ(みらにーな)」と名付けられたこのAI社員は、新人のスタッフとして4月1日付けで大阪府内のショールームに配属予定だという。

AI社員がショールームのスタッフとして勤める

山根社長は「AI社員の採用により、当社が採用する新入社員の絶対数は減っていくと思います。今後、日本の労働人口が減っていく中で、ショールームの対応がAIで完結するのであればそちらにシフトしたい。ただ個人的には、すべての業務をAIで対応するとサービスの品質が中途半端になってしまう、とも思っています。やはり人が対応する高級感、安心感は残したい。AI社員の採用で効率化したコストで、スペシャリストを採用する、あるいは現役社員の給料を上げる、それによって仕事のクオリティを底上げする、そんなことを考えています」と説明している。