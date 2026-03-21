TENTIALの2026年春夏コレクション、「猛暑」を見据えて汗・ムレに対応

TENTIAL(テンシャル)は3月3日より順次、働く人の日中のコンディションを支えるワークウェアの2026年春夏コレクションを発売する。

2026年春夏アイテムの一例

春夏コレクションは、2026年は全国的な猛暑が予測されていることから、ビジネスパーソンの生産性を左右する「汗」や「蒸れ」といった課題に対応するアイテムを提案する。高機能素材「SELFLAME」を採用した一般医療機器のリカバリーウェアを中心に、全5ラインを展開する。

「ライトニットシリーズ」(1万1,990円～)は、特殊機能繊維「SELFLAME」を採用した血行促進と疲労軽減を促すリカバリーウェア。柔らかな編み地の風合いとシンプルなデザインが特徴で、ビジネスからカジュアルまで幅広く着回せる。メンズは半袖Tシャツとポロシャツ、ロングパンツ、ウィメンズは半袖Tシャツとロングパンツ、半袖ワンピースを展開する。

ライトニットシリーズ

「スムースリカバリーシリーズ」(1万1,990円～)は、今季初登場のシリーズ。滑らかな肌触りと高いストレッチ性に加え、接触冷感や抗菌消臭、UVカット機能を完備している。血行促進機能も備えており、夏のビジネスパーソンのコンディション維持を強力に支える。メンズは半袖Tシャツ、ウィメンズは半袖Tシャツと半袖ワンピースを展開する。

スムースリカバリーシリーズ

「ライトストレッチ スラックス」(1万9,910円)は、カットソー由来の高いストレッチ性と軽量性を実現したパンツ。ウォッシャブル、速乾、防シワ機能を備えているため、日々の手入れを最小限に保てる。洗練されたシルエットにより、一日中品格のあるスマートなスタイルを維持できる。

ライトストレッチ スラックス

「メッシュニット ポロシャツ」(1万4,960円)は、ゴルフウェアの技術を日中用に応用した製品。熱をこもらせないメッシュ生地が蒸れや不快感を軽減し、さらりとした着心地が持続する。動きを妨げない設計で、生活での動きを妨げない設計を追求した。

メッシュニット ポロシャツ

「エアテックシリーズ」(1万4,410円～)は、着ていることを忘れるほどの圧倒的な軽さと通気性が特徴の高機能ナイロンウェア。優れた防シワ性によりコンパクトに畳めるため、出張や移動が多いビジネスパーソンに適している。微細な表面の凹凸による優れた肌離れで、真夏の外出でも快適さを保つ。半袖クルーネックTシャツ、半袖襟付きシャツ、スラックス、ハーフパンツ、ノースリーブワンピース(ウィメンズ)を展開する。

エアテックシリーズ

3月3日から、ライトニットシリーズ、スムースリカバリーシリーズ、ライトストレッチ スラックスを発売。4月1日から、メッシュニット ポロシャツ、エアテックシリーズを発売する。