マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ソニー・ホンダのEV「アフィーラ」が伝説のF1マシンとコラボ! 理由は?

MAR. 20, 2026 10:00
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

ソニー・ホンダモビリティ(SHM)の電気自動車(EV)「アフィーラ」(AFEELA)がホンダのF1マシン「RA272」とのコラボを実施中だ。最新のEVと伝説的なF1マシンが組み合わさると、何が生まれる? RA272をテーマとするアフィーラのラッピングカーを見ながら話を聞いてきた。

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    ソニー・ホンダの「アフィーラ」がホンダのF1マシンと融合?

「アフィーラ」の写真ギャラリーはこちら

ソニー・ホンダの「アフィーラ」とは

「アフィーラ」はSHMが開発を進めるEV。第1弾モデルとなる「アフィーラワン」(AFEELA 1)には2つのグレードがあり、10.29万ドル(1,600万円強)からの「Signature」は2026年後半、8.99万ドルからの「Origin」は2027年にアメリカのロサンゼルスで納入が始まる。2027年には日本でも発売する予定だ。フル充電での走行可能距離は300マイル(約483km)を目指す。

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    「アフィーラワン」のボディサイズは全長193.5インチ、全幅74.8インチ、全高57.5インチ(1インチは2.54cm)。全輪駆動(AWD)でフロントとリアに積むモーターは各180kWの最高出力を発揮する。駆動用リチウムイオンバッテリーの総電力量は91kWh。写真は市販モデルとほぼ同じ状態の「先行量産車」だ

F1マシンとコラボで何を作る?

SHMは、モビリティ開発環境のオープン化を進める「AFEELA共創プログラム」の一環として、ホンダ・レーシング(HRC)とのコラボレーションを開始。コラボの第1弾となるのが「Honda RA272」をモチーフとしたアフィーラのテーマ制作だ。

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    手前が「Honda RA272」、奥が「Honda RA272」をモチーフとした「アフィーラワン」のラッピングカー

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」
  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    「Honda RA272」はホンダが1965年にフォーミュラ1(F1)1世界選手権で初優勝を果たしたレーシングマシンだ。展示車は世界に2台しかない実物のうちの1台。「ホンダコレクションホール」で動態保存(動く状態で保管)している個体だ

今回のコラボでは、アフィーラの車内空間を演出する機能である「テーマ」の開発を進めている。

「HRC」のテーマを選択するとメータークラスター、アンビエントライト、「Media Bar」および車内の各ディスプレイがRA272をモチーフとしたデザインとなる。走行時にはRA272のエンジン音を再現した「e-Motor Sound」が車内に流れる。「アフィーラ1が往年のレーシングマシンの息吹を伝えるエモーショナルなモビリティへと変わること」を目指した取り組みだという。

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    「アフィーラワン」の車内

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    「HRC」のテーマを選択した「アフィーラワン」の車内

HRCテーマのe-Motor Soundに使用する音源は、ポリフォニー・デジタルと元ホンダ二輪ワークスライダーである宮城光氏の協力のもと、栃木県のモビリティリゾートもてぎにて、RA272の実車を用いて収録。マイクを装着した実車をコースで走らせ、かつて“ホンダ・ミュージック”と称された1.5リッターV型12気筒エンジンが奏でるエンジン音を収録した。今後はアクセル操作と連動するe-Motor Soundの開発を進めていく。

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    「RA272」を実際に走らせて音源を録音した

最新EVと60年前のレーシングカーを組み合わせる理由

アフィーラワンといえば、移動中に映画、音楽、ゲームなどを楽しめる未来の乗り物といったイメージで、レーシングカーや強烈なエンジン音などとは対極にあるクルマなのかと思っていたのだが、なぜ「HRC」のテーマを開発することになったのか。ソニー・ホンダモビリティで商品企画を担当する纐纈潤(こうけつ・じゅん)さんはこう話す。

「新しいモビリティであるとは言うものの、クルマであることに変わりはありません。そうすると、継承できるものがけっこうあると思っていまして、例えばエンジン音というのは、何物にも代えがたい体験なのではないかと思っています。実際、我々のショールームにいらっしゃるお客様の中にも、今はエンジン車に乗っていて、『EVに乗り換えを考えているんだよ』とおっしゃる方がいらっしゃるわけですが、そういった方に対して『実際のエンジンのような体験もできます』というのも、ひとつの切り口かなと考えています。往年のエンジンサウンドを現代の、一番最先端のEVに乗せるというのは、非常に面白いのでは、と思ってやっています」

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    近未来的な形状をした「ヨークハンドル」とずらり並んだ丸いメーターの対比がちょっとシュールだ

同じ人間でも、クルマに乗る際に、「今日は疲れているから音楽でも聴きながら(将来的には自動運転で?)ゆったり走ろう」と思う日もあれば、「今日は自分でクルマを操ってドライブを楽しもう」という日もある。「そこは、チョイスがあっていいと思います」と纐纈さんも話していたが、アフィーラは乗る人の気分に対応できるクルマを目指しているようだ。

ただ、「EVは運転がつまらないのでは?」という声が根強いのも事実。アフィーラは、「エンジン」と「モータースポーツ」で名を成したホンダのDNAとして、「運転する楽しさ」を継承できているのだろうか? 以下が纐纈さんのコメントだ。

「アフィーラの走りそのものには、やはりホンダがSHMの親会社として入っているのもありまして、すごくこだわっています。アクティブリアスポイラー(空力性能を向上させる)や「3Dモーションマネジメントシステム」(曲がった時のダイレクト感に効果あり)などを搭載していて、自分で操っても非常に楽しいクルマになっています」

  • ソニー・ホンダモビリティ「アフィーラワン」

    車内でプレイステーション5のリモートプレイが楽しめるなど、従来のクルマとは異なる提供価値に注目してしまいがちな「アフィーラ」だが、ホンダが関わっている以上、運転してつまらないクルマに仕上がることはないはずだ

今回のコラボを記念し、東京・銀座のカーギャラリー「G735 Gallery」では現在、RA272のデザインをイメージしたアフィーラワンの特別ラッピングカーをRA272の実車とともに公開中。期間は3月29日までだ。会場では展示車の外観撮影が可能。展示してあるアフィーラワン(米国仕様車)では、事前予約をした招待者向けに車内デモンストレーションを実施している場合がある。

【フォトギャラリー】アフィーラワンのRA272ラッピングカー

【フォトギャラリー】RA272(の実物)

【フォトギャラリー】アフィーラワン先行量産車のインテリア

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Index.iapp
    PR
    ( Life )
    飾りはいらない。大人が選ぶべき「機能美」という答えーータフネスとハイエンドを両立する一台「arrows Alpha」
    DEC. 26, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking