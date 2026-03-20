ソニー・ホンダのEV「アフィーラ」が伝説のF1マシンとコラボ! 理由は?

ソニー・ホンダモビリティ(SHM)の電気自動車(EV)「アフィーラ」(AFEELA)がホンダのF1マシン「RA272」とのコラボを実施中だ。最新のEVと伝説的なF1マシンが組み合わさると、何が生まれる? RA272をテーマとするアフィーラのラッピングカーを見ながら話を聞いてきた。

「アフィーラ」の写真ギャラリーはこちら

ソニー・ホンダの「アフィーラ」とは

「アフィーラ」はSHMが開発を進めるEV。第1弾モデルとなる「アフィーラワン」(AFEELA 1)には2つのグレードがあり、10.29万ドル(1,600万円強)からの「Signature」は2026年後半、8.99万ドルからの「Origin」は2027年にアメリカのロサンゼルスで納入が始まる。2027年には日本でも発売する予定だ。フル充電での走行可能距離は300マイル(約483km)を目指す。

F1マシンとコラボで何を作る?

SHMは、モビリティ開発環境のオープン化を進める「AFEELA共創プログラム」の一環として、ホンダ・レーシング(HRC)とのコラボレーションを開始。コラボの第1弾となるのが「Honda RA272」をモチーフとしたアフィーラのテーマ制作だ。

今回のコラボでは、アフィーラの車内空間を演出する機能である「テーマ」の開発を進めている。

「HRC」のテーマを選択するとメータークラスター、アンビエントライト、「Media Bar」および車内の各ディスプレイがRA272をモチーフとしたデザインとなる。走行時にはRA272のエンジン音を再現した「e-Motor Sound」が車内に流れる。「アフィーラ1が往年のレーシングマシンの息吹を伝えるエモーショナルなモビリティへと変わること」を目指した取り組みだという。

HRCテーマのe-Motor Soundに使用する音源は、ポリフォニー・デジタルと元ホンダ二輪ワークスライダーである宮城光氏の協力のもと、栃木県のモビリティリゾートもてぎにて、RA272の実車を用いて収録。マイクを装着した実車をコースで走らせ、かつて“ホンダ・ミュージック”と称された1.5リッターV型12気筒エンジンが奏でるエンジン音を収録した。今後はアクセル操作と連動するe-Motor Soundの開発を進めていく。

最新EVと60年前のレーシングカーを組み合わせる理由

アフィーラワンといえば、移動中に映画、音楽、ゲームなどを楽しめる未来の乗り物といったイメージで、レーシングカーや強烈なエンジン音などとは対極にあるクルマなのかと思っていたのだが、なぜ「HRC」のテーマを開発することになったのか。ソニー・ホンダモビリティで商品企画を担当する纐纈潤(こうけつ・じゅん)さんはこう話す。

「新しいモビリティであるとは言うものの、クルマであることに変わりはありません。そうすると、継承できるものがけっこうあると思っていまして、例えばエンジン音というのは、何物にも代えがたい体験なのではないかと思っています。実際、我々のショールームにいらっしゃるお客様の中にも、今はエンジン車に乗っていて、『EVに乗り換えを考えているんだよ』とおっしゃる方がいらっしゃるわけですが、そういった方に対して『実際のエンジンのような体験もできます』というのも、ひとつの切り口かなと考えています。往年のエンジンサウンドを現代の、一番最先端のEVに乗せるというのは、非常に面白いのでは、と思ってやっています」

同じ人間でも、クルマに乗る際に、「今日は疲れているから音楽でも聴きながら(将来的には自動運転で?)ゆったり走ろう」と思う日もあれば、「今日は自分でクルマを操ってドライブを楽しもう」という日もある。「そこは、チョイスがあっていいと思います」と纐纈さんも話していたが、アフィーラは乗る人の気分に対応できるクルマを目指しているようだ。

ただ、「EVは運転がつまらないのでは?」という声が根強いのも事実。アフィーラは、「エンジン」と「モータースポーツ」で名を成したホンダのDNAとして、「運転する楽しさ」を継承できているのだろうか? 以下が纐纈さんのコメントだ。

「アフィーラの走りそのものには、やはりホンダがSHMの親会社として入っているのもありまして、すごくこだわっています。アクティブリアスポイラー(空力性能を向上させる)や「3Dモーションマネジメントシステム」(曲がった時のダイレクト感に効果あり)などを搭載していて、自分で操っても非常に楽しいクルマになっています」

今回のコラボを記念し、東京・銀座のカーギャラリー「G735 Gallery」では現在、RA272のデザインをイメージしたアフィーラワンの特別ラッピングカーをRA272の実車とともに公開中。期間は3月29日までだ。会場では展示車の外観撮影が可能。展示してあるアフィーラワン(米国仕様車)では、事前予約をした招待者向けに車内デモンストレーションを実施している場合がある。

【フォトギャラリー】アフィーラワンのRA272ラッピングカー

【フォトギャラリー】RA272(の実物)

【フォトギャラリー】アフィーラワン先行量産車のインテリア