フェルメール『真珠の耳飾りの少女』、描かれているのは一体誰?

「名画」と呼ばれる絵画には、思わず誰かに話したくなるような物語が存在します。本記事では、世界中の名画の“裏話”を紹介した『ムンクは何を叫んでいるのか?』(井上馨 著／サンマーク出版 刊)から、一部を編集・抜粋してお届けします。

この少女は誰? 『真珠の耳飾りの少女』(1665年頃)

作者：ヨハネス・フェルメール/所蔵：マウリッツハイス美術館

こちらを振り返る少女。潤んだ瞳、わずかに開いた唇、そして耳元で静かに光る真珠。世界で最も有名な肖像画の1つであり、「北方のモナ・リザ」とも呼ばれるこの作品を、見たことがある人は多いだろう。

しかし、この少女が誰なのか、知っている人はどれくらい、いるだろうか。

肖像画というからには、モデルがいるはずだ。フェルメールの娘だろうか。それとも恋人だろうか。あるいは、裕福な商人の令嬢が依頼して描かせたのだろうか。この印象的な眼差しの持ち主は、一体誰なのか。答えを言おう。

彼女は、誰でもない。これは特定の人物を描いた肖像画ではないのだ。

この作品は「トローニー」と呼ばれるジャンルに分類される。トローニーとは、特定の誰かではなく、ある特徴やタイプを持った想像上の人物を描いた絵画のことだ。

異国風の衣装を着た人物や、特定の表情を浮かべた人物など、画家の想像力から生まれた存在をトローニーでは描く。

この絵の少女は、トルコ風のターバンを巻き、大きな真珠の耳飾りをつけている。どちらも当時のオランダでは「異国情緒」を感じさせるモチーフだった。

彼女は実在の誰かではなく、フェルメールが思い描いた、理想の少女なのである。

だからこそ、彼女の眼差しはこれほど神秘的なのかもしれない。現実の誰かではないからこそ、見る者それぞれが、彼女の中に何かを見出すことができる。

ところで、この絵にはフェルメールの超絶技巧が隠されている。少女の耳元で輝く真珠を、よく見てほしい。拡大すると驚くだろう。この真珠の光は、わずか二筆で描かれているのだ。左上の明るいハイライトと、下側に映る白い襟の反射光。たったそれだけで、フェルメールは真珠の輝きを完璧に表現している。

レオナルド・ダ・ヴィンチであれば、何千もの薄い絵の具の層を重ねて真珠を描いたはずだ。しかしフェルメールは、最小限の筆致で最大限の効果を生み出した。それがこの画家の凄みである。

これほどの傑作が、かつて二束三文で売られていたことをご存じだろうか。

1881年、この絵が最後にオークションにかけられた時、落札価格は「2ギルダー30セント」だった。現在の日本円にして、数万円である。

なぜそんなことになったのか。当時、この絵は汚れがひどく、フェルメールの作品だと認識されていなかった。

そもそもフェルメール自身が、長い間忘れられた画家だったのだ。

19世紀にフランスの美術評論家トレ＝ビュルガーによって「再発見」されるまで、フェルメールの名はほとんど知られていなかった。

回顧展が開かれ、研究が進み、評価が高まり、現在では数百億円の価値があるとも言われている。

誰でもない少女が、世界で最も愛される少女になった。

忘れられた画家が、巨匠と呼ばれるようになった。

この絵の物語は、美術の世界がいかに移ろいやすいかを、物語っている。