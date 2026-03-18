バルミューダ、“時間を感じる”置き時計「The Clock」

バルミューダが新たに提案するのは、「時間をどう表示するか」ではなく、「時間をどう感じるか」という視点の置き時計だ。

新製品「The Clock」は、光と音を使って時刻を表現する手のひらサイズの置き時計。時刻表示に加えて、リラックスや集中、目覚めといった1日の流れに寄り添う機能を備え、良い時間を過ごすために役立つ時計というのがコンセプトだ。価格は5万9,400円、3月18日から予約を開始し、4月中旬以降に順次出荷する。

シンプルに置き時計として見ると、とても高価には違いない。素材と作り込みによる質感や、「時刻を知る」という何気ない行為を体験価値として再構成した演出など、どこに価値を見いだすかで価格感と評価が変わるプロダクトだ。

光で時を表す「Light Hour」

The Clockの文字盤。インデックスと光によって時刻を表す。針がなくても意外とパッと見で分かるものだ

The Clockの中核となるのは、光で時刻を表現する「Light Hour」だ。文字盤の数字と分／秒の目盛りが発光し、アナログ針や数字のデジタル表示とは異なる作法で時刻と時間の経過を示す。

光の動きは連続的で、秒単位の変化を強調するのではなく、ゆるやかな時間の流れとして知覚させる。1時間ごとにチャイムとともに光のモーションが変化し、振り子時計のように動く光の明滅で時を知らせる。時刻を正確に把握するための表示ではなく、時間の流れを空間の中で感じ取る表現――ともいえ、視認性や情報量を重視する時計とは異なるアプローチだ。

【動画】バルミューダ「The Clock」の時刻表示。点灯している数字が「時」、点灯している目盛りが「分」を表す。「秒」は1秒ごとに秒目盛りが動いていく

1日のリズムに寄り添う3つの機能

The Clockは、リラックス、アラーム、タイマーという3通りの機能を備える。

まずリラックスモードは、雨音や環境音と光の動きを組み合わせ演出。The Clockはもともと「眠りのための時計」という発想から始まったプロジェクトであり、時計の付加機能ではなく、体験の中心に据えられている。

アラームは、設定時刻の3分前から音が徐々に立ち上がり、自然な目覚めを促す。突然の音で起こすのではなく、環境の変化として意識を引き上げる方向を選んでいる。

タイマーは最大60分まで設定可能で、作動中はホワイトノイズを再生する。周囲の雑音を感じにくくし、集中しやすい環境を整える機能だ。

いずれも時間を「測る」ためではなく、「過ごす」ための機能としている点が特徴だ。

タイマーはカウントダウン

電源は内蔵バッテリーで、連続使用時間は通常時で約24時間。リラックスモードでサウンドを連続再生したりすると、連続使用時間は短くなる。充電時間は約2.5時間、充電コネクタはUSB Type-Cだ。

懐中時計を思わせる外装と操作系

外装は伝統的な懐中時計から着想を得たというデザイン。アルミニウムのブロックから削り出したボディは、ブラストやアルマイト処理を重ね、均一な質感と深みのある色調に仕上げている。

作りと質感はとてもいい









とても多くのパーツが使われている

上部のクラウンは音量調整や各種操作に使う。ステンレス削り出しによる操作部は、視覚的なアクセントであると同時に、質感の向上や、操作体験の中心となる要素でもある。サイズは小さいが、触れて操作する道具としての上質さを感じる。

本体は約75mm四方のコンパクトなサイズながら、内部にウーファーとツイーターを備えたステレオスピーカーを搭載。環境音や音楽はプロのミュージシャンによるオリジナル音源を採用しており、単なる効果音ではなく「空間を作る音」として搭載されている。この点は時計というよりも、小型の音響デバイスに近いといえるかもしれない。なお、外部スピーカーとしては機能しない。

アプリ連携と拡張性

専用アプリ「BALMUDA Connect」と連携することで、アラームやサウンド、タイマーなどの設定を行える。本体だけでも多くの設定ができるが、アプリを使うことで複数のアラーム設定や音源の変更、タイムゾーンの切り替えなども可能だ。

アプリは必要なときだけ使うような位置付けで、常時操作を前提としない点も特徴だ。今後はソフトウェアアップデートによる機能追加（内蔵サウンドの追加など）も予定されている。

時間を過ごすための道具

時計はこれまで、正確な時刻を知るための道具として進化してきた。一方でThe Clockは、時間の流れや空間の質に働きかける方向へと軸を移している。

光と音による表現、環境音を用いたリラックスや集中のサポート、そしてそれらを支える小型ボディと素材の作り込み。個々の要素は新しいものではないが、それらを「時間体験」としてまとめている点は、バルミューダならではだろう。時刻を確認するための時計ではなく、時間の過ごし方そのものに関わる道具。The Clockはそんなプロダクトだ。

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