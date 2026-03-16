シチズン、90年代テイストの限定モデル「RECORD LABEL PLAYGROUND Edition」

シチズン時計は、「シチズンコレクション」の「RECORD LABEL」シリーズから、限定モデル「PLAYGROUND Edition」を発売した。1990年代を思わせるカラーリングと文字板デザインを取り入れたモデルで、全4種類をラインナップ。価格は3万3,000円〜4万700円。

RECORD LABELは、1980〜1990年代におけるシチズンのアーカイブモデルをモチーフにしたシリーズだ。今回のPLAYGROUND Editionでは、当時のデザインをベースにポップな配色を組み合わせた。

1990年代テイストのダイヤル

ダイヤルには、鮮やかなカラーリングとグラフィックを取り入れている。夜光塗料と印刷を重ねた仕上げとなっており、視認性とデザイン性を合わせ持つ。カラーはイエロー、ライトブルー、グリーン、レッドの4種類。いずれも1990年代のデザインを思わせるポップな配色で、日常の装いにアクセントを加える。

モデルによってはアナログとデジタルを組み合わせた表示を採用するなど、当時のデジタルウォッチの雰囲気を残した設計も特徴だ。

レトロフューチャーな外装

ケースとブレスレットはステンレススチール製。直線的なケースラインと金属ブレスレットの組み合わせが、レトロフューチャーな印象を生んでいる。角形ケースのモデルとラウンドケースのモデルを用意し、デザインの異なるバリエーションも面白い。ポップなダイヤルカラーとメタルブレスレットの組み合わせには、レトロな雰囲気と現代的なカジュアルさが同居する。

ムーブメントはクオーツ式の「キャリバー8989」または「キャリバー0510」。「キャリバー8989」は照明機能、デイ＆デイト表示、1/1000秒クロノグラフ、デュアルタイム、アラーム、温度計、パーペチュアルカレンダー、など多機能だ。一方の「キャリバー0510」は1/1秒クロノグラフを備えたクオーツムーブメント。いずれも電池寿命は約2年となる。

CITIZEN RECORD LABEL PLAYGROUND Edition