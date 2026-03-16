雫のようなケース、シチズン エルの新作「RAINELL」

シチズン時計のジュエリーライクウオッチブランド「CITIZEN L（シチズン エル）」に、新作となる「RAINELL（レイネル）」が加わる。雨の雫をイメージしたというデザインを特徴とし、4モデルを4月9日に発売する。価格は5万3,900円〜6万1,600円。

RAINELLという名称は「Rain（雨）」と「Bella（美しい）」を組み合わせた言葉。雨の雫のように繊細で、自然の静けさを感じさせるデザインをテーマにしたモデルとなる。カラーバリエーションは4色。シルバーとゴールドのワントーンに加え、深い森を思わせるグリーン、ラグジュアリーな印象のパープルを用意する。

文字板に施した細かなヘアラインパターンは、霧雨を思わせる繊細な仕上がり。細かな線が光の当たり方によって表情を変え、落ち着いた印象だ。インデックスはクラシカルなバランスで配置し、こちらもジュエリーライクな雰囲気のダイヤルに一役買っている。文字板の一部には再生素材を使用するなど、環境への配慮も取り入れている。

ドロップ形状の外装

雫を思わせるドロップ形状のケースも目を引く。丸みを帯びたフォルムが立体感を生み、光と影のコントラストによって彫刻的な印象を作り出している。ブルーのりゅうずはブランドのアイコンでもあり、素材はガラスセラミックス。控えめなアクセントとして彩りを加えている。

ブレスレットにはボリュームのある3列バンドを組み合わせた。腕の動きに合わせてリズミカルな輝きを見せ、ジュエリーのような存在感がある。

クオーツ式のムーブメント「Cal.E031」は、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様。フル充電から約6カ月間の駆動力を持ち、精度は月差±15秒となっている。

自然の美しさをモチーフに

シチズン エルのRAINELL（レイネル）は、「ジュエリーライクウオッチ」を冠したブランドを分かりやすく表現したデザインが印象的だ。ドロップ形状のケースやヘアラインダイヤルといった造形的な特徴に加え、光発電エコ・ドライブによる実用性もポイント。アクセサリーのようなデザインと、日常使いに便利な機能を備えた新作だ。

CITIZEN L RAINELL