「1日1万歩」でがんリスクは下がる？ 医師が実践する“歩く習慣”

「ジムに通いたい」「泳ぎに行きたい」そう思いながらも、忙しい毎日の中でなかなか実行できない。そんな経験、ありませんか？

実は、がん予防のための運動習慣は、特別な場所も道具も必要ないかもしれません。内科医の上昌広先生が実践しているのは、「歩く」というシンプルな習慣です。多忙な現役医師が続けられる運動とは何か、お話を伺いました。

今回のテーマは、「がん予防のために内科医が実践する、毎日できる運動習慣」です。

特別なことは何もいらない。ただ「歩く」を続ける

上先生が実践しているのは、1万歩を目標にしたウォーキングです。忙しい日々の中でも、毎日意識的に続けられているそうです。

これまであまり運動習慣がなかった方は、いきなり1万歩という高いハードルを設ける必要はありません。まずは普段より1000～2000歩多く歩いてみる。職場でこまめに立ち上がり、フロア内を歩いてみる。そんな小さな積み重ねが、やがて健康習慣の土台になっていきます。

まとまった運動時間が取れなくても、1日を通して歩数を積み上げることで、がん予防につながる運動量を確保できるのです。

がんの「最大のリスク」は、実は日々の習慣の中にある

上先生が強調するのは、がんの最も大きなリスク要因は「肥満」だということ。運動習慣がなく、摂取カロリーが消費カロリーを上回る生活が続くと、肥満は気づかないうちに進行していきます。

何気なく歩く習慣が、将来のがんリスクを遠ざける一手になるかもしれない。食事量と運動量、その両方に目を向けながら、無理なく続けられる生活スタイルを探してみてください。

上 昌広(かみ まさひろ) 1993年に東京大学医学部医学科を卒業後、1999年に同大学院医学系研究科を修了。虎の門病院血液科、国立がんセンター中央病院薬物療法部での臨床経験を経て、2010年から東京大学医科学研究所にて特任教授に就任。

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