Diorアンバサダーの吉沢亮がとどける桜の香り「ラ コレクシオン プリヴェ」との最新ルックを公開

ディオールは、フレグランスコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」の香り「サクラ」をテーマに、ディオール ビューティー アンバサダーの吉沢亮が出演するフィルムとビジュアルを公開した。

「ラ コレクシオン プリヴェ」は、クチュリエでありパフューマーでもあったクリスチャン・ディオールの思想を受け継ぐフレグランスコレクション。メゾンの歴史や美的コードを現代的に再解釈した香りのシリーズで、全22種のフレグランスを展開する。

その中の「サクラ」は、日本の春を象徴する桜をモチーフにした香り。桜の花びらを思わせる柔らかな印象を特徴とし、日本の美意識へのオマージュとして表現している。アーモンドのパウダリーなノートが広がる香りで、繊細で軽やかな印象を持つフレグランスとして仕上げた。

「サクラ」はオードゥ パルファンに加え、ハンド&ボディ ソープやハンド&ボディ ローションとしても展開。香りのレイヤリングにより、統一感のあるフレグランス体験を提案する。

ディオール ビューティー アンバサダーの吉沢亮は、

「私がこのサクラのフレグランスを初めて知ったのは、10年近く前、初めてディオールのお仕事をした東京でのコレクションの際、ギフトでいただいたのがきっかけでした。桜の花言葉は精神美。私が仕事をする上で、役へのこだわりを突き詰め、現場に入った時にはそれを『忘れる』ようにしています。こだわりすぎると、自分の考えを諦めきれなくなる瞬間がある。なるべくそうならないよう、柔軟に、簡単に諦められるような精神状態でいようと意識しています。

ディオールのサクラの香りは、体に馴染む感じがとても優しくて、スプレーした瞬間から、柔らかい。それでいて、自分を一歩前に押し出してくれるような香りです。この香りを纏うと京都の神社やお寺の周りを桜が囲っているような景色を思い浮かべます。派手な満開というよりは、どこか繊細さを感じます。日常を一段レベルアップさせてくれるような、春にぴったりの存在です」

とコメントしている。

オードゥ パルファンの価格は、50mLが2万5,300円、100mLが4万5,100円、200mLが6万3,140円。ハンド&ボディ ソープは300mLが1万780円、ハンド&ボディ ローションは300mLが1万4,080円。