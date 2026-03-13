トヨタが新型「GRヤリス」を4月に発売! ステアリング刷新でどう変わる?

トヨタ自動車は「GRヤリス」の一部改良モデルを2026年4月6日に発売する。注文の受け付け開始は3月13日。今度のGRヤリスはモータースポーツ参戦のノウハウを活用した新型ステアリングを採用しているそうだが、何がどう変わる?

ステアリングが変わるとクルマはどうなる?

GRヤリスは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を通して生まれたGAZOO Racing(GR)の象徴的なモデル。2020年の20式GRヤリス発売以降も、レースやラリーといった極限の環境でクルマを鍛えてきた。

今回の26式GRヤリスにも、モータースポーツ参戦で得た学びをいかして改良を実施。主な特徴は以下の通りだ。

新開発のGRステアリングを初採用

モータースポーツ参戦のフィードバックをいかした電動パワーステアリングの設定変更

一部グレード(RZ“High performance”+ Aero performance packageおよびRZ“High performance”)に新開発のハイパフォーマンスタイヤを採用

メーカーオプションの仕様変更

新意匠のGRステアリングは、ドライビングにおける操作性を追求して作り込んだ。

モータースポーツでは舵角180度でも持ち替えなしでステアリング操作を行う場面があり、従来のステアリングではスイッチに触れないように配慮が必要で、「手のひらを理想的な位置に置けない」という声があった。これを受けてスタートした開発では、粘土で形作った試作品を車両に装着してサーキットへ持ち込み、プロドライバーと繰り返し評価を実施。その結果、操舵レスポンス向上のための小径化とコーナリング時の押し操作で手のひらにフィットする左右グリップ形状に至った。

ステアリングスイッチはモータースポーツを通して得た学びをいかし、それぞれのスイッチを独立させた配置にすることで操作性を向上。スイッチ外周のリング状のイルミネーションにより、夜間の視認性も向上させた。

モータースポーツで得た知見をいかした電動パワーステアリングの設定変更も行った。

サーキット走行やラリー参戦などでのハイグリップタイヤ装着時や、高いブレーキ制動力を必要とする高負荷での旋回時においても、電動パワーステアリング(EPS)のアシストがしっかりと稼働するように改良を実施。具体的には、トルクセンサー内のトーションバー剛性を最適化するとともに、ソフトウェア制御を変更している。これにより、ステアリングトルクの検出範囲を拡大させ、極めて高負荷での旋回時にも最適なアシストを行い、スムーズなステアリング操作を実現したという。

RZ“High performance” + Aero performance packageおよびRZ“High Performance”の標準装着タイヤはブリヂストン「POTENZA RACE」に変更。モータースポーツにおける高いグリップ性能を長時間維持させるため、現場でのテストを重ねて新開発したタイヤだ。トレッドパターン、内部構造、ゴム配合を見直すことで、限界領域における車両のコントロール性を大幅に向上させた。市街地走行からサーキットでの限界走行まで、安定したパフォーマンスを実現する。

タイヤ性能を最大限に引き出すため、フロントおよびリヤのショックアブソーバーの減衰力特性の最適化も実施した。

メーカーオプションについては、これまで縦引きパーキングブレーキとナビパッケージもしくはコンフォートパッケージを同時装着の場合、シートヒーターおよびステアリングヒーターは非装着だったが、今回の仕様変更により、ナビパッケージ、コンフォートパッケージともに、縦引きパーキングブレーキ選択時でもシートヒーターおよびステアリングヒーターが装着されるようになった。

26式GRヤリスの価格は以下の通り。

RZ“High performance” + Aero performance package：GR-DAT(8AT・4WD)588.22万円、6MT(4WD)553.22万円

RZ"High performance"：GR-DAT(8AT・4WD)538.72万円、6MT(4WD)503.72万円

RZ：GR-DAT(8AT・4WD)488.72万円、6MT(4WD)453.72万円

RC + Aero performance package：GR-DAT(8AT・4WD)446.22万円、6MT(4WD)411.22万円

RC：GR-DAT(8AT・4WD)396.72万円、6MT(4WD)361.72万円

RZ“High performance”の主要諸元は以下の通り。

ボディサイズ：全長3,995mm、全幅1,805mm、全高1,455mm

ホイールベース：2,560mm

トレッド(フロント/リヤ)：1,535mm/1,565mm

乗車定員4人

車両重量1,280kg(GR-DAT搭載モデルは1,300kg)

エンジン：直列3気筒インタークーラーターボ(型式：G16E-GTS、内径×行程：87.5mm×89.7mm、総排気量1.618L)

最高出力：304PS/6,500rpm

最大トルク：400Nm/3,250～4,600rpm

トランスミッション：iMT(6速マニュアルトランスミッション) or GR-DAT(8速オートマチックトランスミッション)

駆動方式：スポーツ4WDシステム“GR-FOUR”電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式)

差動装置：フロント/トルセンLSD、リヤ/トルセンLSD

サスペンション：フロント/マクファーソンストラット式、リヤ/ダブルウィッシュボーン式

ブレーキ：フロント/ベンチレーテッドディスク(18インチアルミ対向4ポットキャリパー)、リヤ/ベンチレーテッドディスク(16インチアルミ対向2ポットキャリパー)

ホイール：BBS製 鍛造アルミホイール 8J インセット45mm

タイヤ(フロント・リヤ)：225/40R18 ブリヂストン POTENZA RACE

燃料タンク容量：50L

【フォトギャラリー】26式GRヤリス