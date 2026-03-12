日産とウーバーがタッグ! ついに日本でもロボットタクシー実現か?

日産自動車とウーバー(Uber)が手を組んだ。AIを使った自動運転技術を搭載する日産の電気自動車(EV)「リーフ」を活用し、日本でロボットタクシーを走らせる計画だ。2026年末には東京で試験運行を始めるという。

日産リーフってどんなクルマ? 写真ギャラリーはこちら

AI自動運転の実力は?

日産は英国のWayveと組んで「次世代プロパイロット」の開発を進めている。交通量が多くて道が複雑な東京の都心部も人間の操作なしで走行できてしまう高度な運転支援技術で、その実力は試運転に同乗した際にはっきりと感じることができた。

今回のプロジェクトは、Wayveとウーバーがロンドンを含む世界10都市以上でロボタクシーを展開していく計画の一環だ。

試験運行ではWayveの「AI Driver」を搭載した「リーフ」をウーバーのプラットフォームを通じて提供する。初期段階ではセーフティードライバーが同乗するそうだ。WayveのAI自動運転システムは、いわゆる「エンドツーエンド」というタイプ。バス停のように決まった場所で乗り降りするのではなく、乗る人が任意の場所で乗り降りできるタクシーのような乗り物となる。

ウーバーとしてはタクシー事業者との提携を通じて同サービスを提供する計画で、ロボタクシーが実現しても、人間のドライバーが運転する普通のタクシーとの「ハイブリッド型」で進めていくという。日産との協業について発表した記者会見に登壇したウーバー 自律型モビリティ・デリバリー部門 グローバル責任者のサーフラズ・マレディアさんによると、日本は「タクシー市場の規模が世界第2位」ではあるものの、「配車アプリの普及率はそれほど高くない」そうで、ウーバーとしては大いにチャンスありと見ているらしい。

日産としては、ウーバーのロボタクシーに自車のクルマを提供することで「ビジョンを示したい」(イヴァン・エスピノーサ代表取締役社長)とするが、当然、ビジネスとしてのメリットも見込んでいる。リーフの販売につながるのはもちろん、スライドドア付きのクルマやモノがたくさん積めるクルマなどへのニーズがあれば、車種の横展開もあり得る、とのことだった。

【フォトギャラリー】日産リーフ