生成AIを活用する投資家の7割に手ごたえ「実際の投資判断にプラスの影響」

WOZは、投資を行っている20～60代の男女を対象に、生成AIが投資判断や情報収集に与える影響について調査を実施した。投資家の約4割が生成AIを情報収集に活用している一方、情報の正確性に対する懸念も根強いことが分かった。

調査は、投資を行っている20～60代の男女1,002人を対象に、2025年12月12日から12月15日にかけてインターネットで実施した。

投資に関する情報収集手段として生成AIを使ったことがあるか尋ねたところ、「よく使っている」が21.7％、「ときどき使っている」が21.2％となり、約4割が活用していることが分かった。一方、「使ったことはない」は約6割で、投資スタイルやITリテラシーによって利用状況が分かれている。

生成AIを利用している人に利用サービスを尋ねると、「ChatGPT」が74.2％で最多となり、「Gemini」が47.9％、「Claude」が13.7％と続いた。投資情報の収集でもChatGPTの利用が広がっている状況が確認された。

生成AIで収集している情報としては、「市場の動向や業界トレンド」が49.1％で最多。「投資用語や基礎知識」が46.1％、「銘柄の選定」が33.5％と続き、売買タイミングよりも市場分析や知識習得などリサーチ用途での利用が多い傾向が見られた。

生成AIの利用頻度では、「ほぼ毎日」が21.2％、「週2～3回」が24.9％、「週1回」が20.9％となり、1つめの質問でで「よく使っている」「ときどき使っている」と回答した活用者の約7割が週1回以上利用している。

また、生成AIの活用によって投資判断の精度が向上したと感じているかを尋ねたところ、「とても実感している」が26.1％、「ある程度実感している」が47.4％で、約7割が効果を実感していると回答した。

生成AIを利用する理由としては、「情報収集の時間を短縮できる」が42.3％で最多。「投資情報を手軽に入手できる」が41.4％、「複数の視点を比較できる」が32.3％と続き、効率的な情報整理ツールとして評価されている。

一方、生成AIを使っていない人に理由を尋ねると、「情報の正確性に不安がある」が35.7％で最多。「使い方がよく分からない」が33.2％、「必要性を感じていない」が30.8％となり、誤情報への懸念や利用方法への理解不足が利用の障壁となっていることが分かった。

投資判断時に信頼している情報源としては、「証券会社・金融機関のレポート」が42.6％で最多。「ニュースメディア」が42.0％、「金融系コラムサイト」が24.8％と続き、生成AIは補助的なツールとして利用されている実態が示された。

投資情報で重視するポイントは「情報の正確性・信頼性」が49.7％で最も多く、「わかりやすさ」が35.8％、「リアルタイム性」が27.9％となった。

今後の生成AIの役割については、「補助的なツールとして活用される」が42.5％で最多。「一部の分野ではプロを超える可能性がある」が22.7％、「精度向上により不可欠な存在になる」が22.4％となり、投資家の間では生成AIと専門家情報を組み合わせた情報収集が広がる可能性が示された。