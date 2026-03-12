「投資家に損失発生」で売りに出すのは間違い。バフェットが指摘する、誰もが見落とす“自明の理”

「世界一の投資家」とも呼ばれるウォーレン・バフェット氏の発言は、投資家や金融関係者のみならず、世界中の多くの人の関心を集めます。彼の発言は投資家が参考にするだけではなく、正しいマネーセンスとともに「人生をどう生きるべきか」という指針も示してくれるからです。

本記事では、『資産24兆円の世界一の投資家 ウォーレンバフェットの名言 お金を増やすために欠かせない思考』(桑原晃弥 著/ぱる出版 刊)から、一部を抜粋して紹介します。

市場は下落し、投資を引き揚げる人には損失発生。しかし、これから投資する人々にとっては利益に 『バフェットからの手紙』第5版

株式市場が下落する時、多くの人は慌てふためき売りに転じがちです。

少しの下落なら耐えることができる人も、｢大幅な下落｣となれば、不安になり、少しでも損失を少なくしようと焦ってしまうのです。

しかし、ウォーレン・バフェットによると｢市場は下落し、投資家に損失発生｣という見出しを見ると、笑みがこぼれる人もいるといいます。理由はこうです。

「市場は下落し、投資を引き揚げる人には損失発生。しかし、これから投資する人々にとっては利益に。記者はこの自明の理を忘れがちですが、すべての売り手に買い手がおり、一方が損失を被れば、もう一方には利益となるのです」

バフェット自身、バフェット・パートナーシップを解散した後の1970年代、多くの株式や企業に安い値が付けられたことによって、大きな利益を手にしています。

1973年初め、バークシャー・ハサウェイの経営に専念していたバフェットはソロモン・ブラザーズを主幹事にして2000万ドルの資金調達を行います。

やがて株価は暴落、『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙は「見通しがはっきりするまで、株の購入は見合わせた方が良い」と報じます。

大半の人はアドバイスに従って、持ち株を手放し、買うのを見合わせます。

しかし、すべての売り手には買い手があるものです。バフェットは底値の株を買い続けただけでなく、｢今こそチャンスだ、儲けよう｣と雑誌『フォーブス』で宣言します。

バフェットにとって、「投資家に損失発生」は、「儲ける絶好のチャンス」でした。

バフェットは市場全体の下落さえ「投資のチャンス」と捉えるほどですから、自分が「これは」と見込んだ企業の株価が下がったくらいで動揺することはありません。

バフェットの投資の原則は長期保有だけに、日々の株価の変動には関心を払いません。

「投資に関する成功は、毎月の株価の変動ではなく、長期的な成長によって測っています。好ましい長期的な展望があれば、短期的な株価変動はそれが魅力的な価格で保有高を増やせる機会であるということ以外に、私たちにとっては意味のないことなのです｣

バークシャーが長期保有しているコカ・コーラもアメリカン・エキスプレスも当然のように株価の変動はありますが、長期的にはその価値を増やし続けています。投資家が見るべきは、短期の株価の変動ではありません。長期的な視点で市場と企業を見てこそ大きな成果があげられるのです。

【ワンポイント】短期の株価の下落など気にせず、長期の視点で見るようにしよう。