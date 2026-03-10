意外? 30年前に買ったアバルト「750GT ZAGATO」は壊れにくくて快調!

「横浜ヒストリックカーデイ」(YHCD)でアバルトの珍しいクルマを見つけた。「FIAT ABARTH 750GT ZAGATO」というモデルだ。かなり昔のクルマだが、今でも快調に走るのだろうか? オーナーさんに話を聞いてみた。

2026年2月28日にグランモール公園「美術の広場」(横浜市西区)で開催された「横浜ヒストリックカーデイ」(YHCD)で「FIAT ABARTH 750GT ZAGATO」に出会った

ベース車両は何でしょう?

アバルト(ABARTH)はイタリアの自動車メーカーで、フィアットなどをベースに高性能なスポーツカーを製造している。サソリのエンブレムを付けた「595」や「124スパイダー」などを街で見かけたことのある人も多いはずだ。

写真はアバルトがフィアット「600」(セイチェント)をベースに作った「FIAT ABARTH 750GT ZAGATO」というクルマ。今から67年前の1959年式だ。アバルトは「600」が搭載する633ccのエンジンを747ccにチューンナップして、ボディを全面的に作り変えている。

「FIAT ABARTH 750GT ZAGATO」のオーナー、しらかわさんに話を聞いてみた。

これから買うとすると、いくらくらい?

――いつごろ入手されたんですか?

しらかわさん：ちょうど30年前です。

――快調に走ってますか?

しらかわさん：いろいろありましたけど、そんなに大きな故障はありませんでした。5年くらい前にラジエーターの交換とエンジンのオーバーホールをしましたが、それから調子がいいですね。

――なぜ、このクルマを買おうと思ったんですか?

しらかわさん：まあ、「売ってたから」なんですけどね。30年前に見た雑誌広告にこれとは別のアバルトが載っていて、その店に見に行ってみたら、このクルマ(FIAT ABARTH 750GT ZAGATO)があって、こっちの方がいいなと思ったので買いました。

――すごい出会いですね(笑)。もともとイタリア車が好きだったんですか?

しらかわさん：そうですね。大学に入って、最初に買ったクルマがフィアットの初代「パンダ」でした。就職して、今度は「NAロードスター」(マツダ・ロードスターの初代モデル)に乗り換えたんですけど、やっぱりイタリア車がいいなという気持ちがどこかにあって、探していたら、たまたま出会いました。

――NAロードスターも名車ですよね。

しらかわさん：はい、いいクルマです。しばらくは2台持ちでした。

――NAと比べると、このクルマはどうですか?

しらかわさん：こっちは屋根が開かないんで、開けば最高ですよね(笑)。

――メンテナンスとか、部品が出てこないとか、そういう点で大変ではないですか?

しらかわさん：そんなに壊れないので、大丈夫です。普段はそこまで乗らないんですけど、メンテナンスも基本はほったらかし。片道100kmくらいのドライブであれば、全く問題なく走りますよ。

――運転しやすいですか?

しらかわさん：さすがに古いクルマなので、現代のクルマのようにはいかないですけど、よく言われるように「ピーキーで扱いにくい」ということは全くありません。

――乗り心地は?

しらかわさん：多分、悪いでしょうね。跳ねますし。

――日本では珍しいクルマでしょうか?

しらかわさん：そこまでじゃないと思います。こういうイベントがあれば、何台かは見かける感じですね。国内に10～20台はあるんじゃないでしょうか。

――30年前に購入された時は、おいくらくらいだったかお聞きしてもいいですか?

しらかわさん：いいですよ。375万円です。

――今買うとすると、どのくらいになるんでしょうか?

しらかわさん：程度にもよりますけど、一番高いので2,000万円というのを見たことがあります。レストアしたばかりの綺麗な個体でしたけど。旧車あるあるなんですけど、相場ってあってないようなものなんで、程度とかヒストリーで変わってきますね。

