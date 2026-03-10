ルイ・ヴィトン「モノグラム・アーカイヴ」にメンズウォレット&カードケースが登場

ルイ･ヴィトンはこのほど、「モノグラム・アーカイヴ」の新作メンズウォレットとカードケースを発売した。

ルイ・ヴィトンの｢モノグラム・アーカイヴ｣にウォレット｢ポルトフォイユ・ミュルティプル｣や｢ポルトフォイユ・ブラザ｣、カードケース｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣｢コンパクト・マグネット｣が仲間入りした。メゾンのコードとエレガンスが息づく、デイリーに活躍するアイテムがそろう。

「ポルトフォイユ・ミュルティプル」

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンを象徴する定番カラーで彩られたモノグラム・キャンバスに、背面へエイジング加工を施したヌメ革をあしらった｢ポルトフォイユ・ミュルティプル｣。レザーのライニングを施した内装には複数のカードスロットやポケット、コンパートメントを備えている。

コンパクトながら機能性に優れたデザインで、普段使いに最適なポケットサイズのウォレットだ。

製品名：ポルトフォイユ・ミュルティプル

価格：9万4,600円

素材：モノグラム・キャンバス、ナチュラルカウハイドレザー

サイズ：W 11.5 x H 9 x D 1.5 cm



■「ポルトフォイユ・ブラザ」

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

モノグラム・アーカイヴ キャンバスと、エイジング加工を施したヌメ革を組み合わせた｢ポルトフォイユ・ブラザ｣。ひと目でルイ・ヴィトンとわかるルックスが魅力だ。

メゾンのメンズウォレットの中でも実用性に優れたアイテムのひとつで、精緻に仕上げられた内装には16のカードスロットやコイン用のファスナー付きポケット、複数のコンパートメントを備えている。

製品名：ポルトフォイユ・ブラザ

価格：12万2,100円

素材：モノグラム・キャンバス、ナチュラルカウハイドレザー

サイズ： W 10 x H 19 x D 2 cm



■「カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

モノグラム・キャンバスに、背面へヌメ革をあしらったコンパクトな｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣。メゾンを象徴する財布のひとつで、メゾンならではのクラシカルなスタイルが息づくアイテムとなる。

ほとんどのポケットにすっきり収まるサイズながら、内側に3つのスロットと5つのポケット、外側にフラットポケットを備えた機能的なデザインが魅力。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：7万9,200円

素材：モノグラム・キャンバス、ナチュラルカウハイドレザー

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm



■「コンパクト・マグネット」

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

モノグラム・キャンバスに、ヌメ革を組み合わせた｢コンパクト・マグネット｣。折り畳み式のマグネット付き財布で、iPhoneに装着できるようデザインされている。

MagSafeが搭載されたすべてのiPhoneおよびケースに対応し、前面には2つ、内側には3つのカードスロットを備えている。スタンドとしても機能し、フラットな面に置けばiPhoneを立てて使用することができる。

製品名：コンパクト・マグネット

価格：9万5,700円

素材：モノグラム・キャンバス、ナチュラルカウハイドレザー

サイズ：W 6.5 x H 10 x D 1 cm

