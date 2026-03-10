車両盗難件数が直近5年間で最多に - 盗難、車上ねらいともにランドクルーザーが被害突出

一般社団法人 日本損害保険協会はこのほど、第27回「自動車盗難事故実態調査」を実施した。2000年度に始まった同調査は、自動車盗難防止対策の一環として、自動車の車両本体盗難や車上ねらいの実態調査を実施しているもの。今回が27回目となる。

1件あたりの支払保険金の推移 - 自動車盗難被害は再び増加の兆し

車両本体盗難1件あたりの平均支払保険金は車両価格の上昇に伴い、年々増加傾向となっている。

車両本体盗難1年間の支払保険金の総額は約82億円となり、2024年と比較して約10億円増加。車上ねらいの1件あたりの支払保険金は、過去2年と比べて約10%上昇した。

車名別盗難状況 -ランドクルーザーの盗難被害が深刻化-

2025年の車両本体盗難の車名別盗難状況のワースト1は、5年連続でランドクルーザーとなった。また車上ねらいの車名別盗難状況でもワースト1となり、ランドクルーザーの盗難被害が突出している。

なお、車両本体盗難の被害が特定の車種に集中する傾向が一層強まっている。

車両本体盗難の支払件数(盗難多発都道府県) - 愛知県に盗難被害が集中

2025年の車両本体盗難の支払件数(盗難多発都道府県)は、愛知県が2位の埼玉県と比較して約2倍の件数を占めており、都道府県別車両本体盗難の支払件数割合も増加傾向となっている。

また車上ねらいの都道府県別盗難状況でも2年連続ワースト1となり、愛知県が占める割合も年々高まっている等から、愛知県に盗難被害が集中している傾向がみられている。

調査概要

・調査対象期間：2023年1月1日〜2025年12月31日

・調査対象：損害保険会社21社(損保協会非会員会社を含む)

・対象事案：全国で発生した自動車の車両本体盗難事故および車上ねらい(部品盗難含む)事故で、調査期間内に自動車盗難事故が発生し、保険金の支払いを行った事案

※代車等費用保険金のみ支払った事案なども含まれている

・対象事案数：

2025年・・・車両本体盗難: 2,746件、車上ねらい: 672件

2024年・・・車両本体盗難: 2,499件、車上ねらい: 720件

2023年・・・車両本体盗難: 2,597件、車上ねらい: 921件

