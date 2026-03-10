クロノスイスの最新作は「重力」を物理的な造形に昇華させた腕時計

スイスの高級機械式時計「クロノスイス」は、「Space Timer」(スペースタイマー )シリーズの新作「Space Timer GRAVITY」(スペースタイマー グラビティ)を発売する。
クロノスイスが放つ最新作「Space Timer GRAVITY」
機械式時計の伝統的な装飾技法と、前衛的なデザインを融合させるブランド「クロノスイス」が発表した新作「Space Timer GRAVITY」は、単なる天体への憧憬を表現した時計ではない。
それは、宇宙を支配する最も強大で、しかし目に見えない力——「重力」(Gravity)を物理的な造形へと昇華させたタイムピースだ。
文字盤をひと目見た瞬間、その奥行きと色彩の変容に圧倒されることだろう。
カメレオンのように変化する色彩
文字盤のベースには、伝統的な手作業によるギョーシェ彫りが施され、その上に最新のCVDコーティングが施されている。光の入射角によって、深いフォレストグリーンから神秘的なオーシャンブルーへと無段階に表情を変えるその姿は、衛星軌道上から眺める惑星の大気のようだ。
NASAのデータを再現した月面
左側には極めて精緻な月面を、NASAのオリジナル写真を解析し、高度なレーザー加工技術によって月面のクレーターや起伏をミクロン単位で再現。望遠鏡で月を覗き込んだときのような、生々しい立体感と質感を備えている。
最先端の超軽量複合素材「ITR2」製リング
時刻と日付を示すインデックスリングには、最先端の複合素材「ITR2」を採用。驚異的な軽さと耐久性を誇るこの透明なリングは、文字盤の上で浮遊しているようだ。
「Space Timer GRAVITY」の動力源となるのは、自動巻きムーブメント「Caliber C.308」。
毎時28,800振動で刻まれるリズムは、時・分、そして緻密な日付とムーンフェイズを正確に制御する。透明なリングの下で露わになった歯車たちは、時間は重力と同じく「目に見えないが、確実にすべてを支配する絶対的な存在」であることを思い出させてくれる。
マットグレー・ステンレススチールケースは、直径44mmの光沢を抑えたサンドブラスト仕上げ。ストラップは柔らかなニュアンスカラー(ライトグレー)のヌバックレザーストラップだ。
主張を抑えた、質感を組み合わせることで、文字盤の鮮やかな色彩と複雑な構造をより一層引き立て現代的なファッション性と極上の装着感をもたらしている。
世界限定 50本
手作業によるギョーシェとそのギョーシェ模様の表情を美しく見せるCVDコーティング、伝統的な職人技術と現代技術を融合させた、「Space Timer GRAVITY」は、世界で50本の限定生産となる。
Technical data
モデル名：SPACE TIMER GRAVITY ／ スペースタイマー グラビティ
品番：CH-9343M.2-MOPA
予定価格：539万円
機能：12時位置／時表示、中央／分・秒表示、6時位置／日付・ムーンフェイズ
ケース：
‐ 17個のパーツで構成
‐ SS製ケース
‐ マットグレー仕上げ
‐ 部分的にローレット加工
‐ 風防(カーブしたダブルコーティング無反射サファイアクリスタル)
‐ 裏蓋(ねじ込み式ケースバック／サテン仕上げ／サファイアクリスタル)
‐ オニオンスタイルリューズ
‐ ストラップホルダーはオートブロックシステムねじ込み式(特許取得)
ケースサイズ：直径44mm、厚さ15.2mm
ムーブメント：
‐ 自動巻
‐ キャリバーC.308
‐ 振動数: 28'800振動／時
‐ パワーリザーブ: 約42時間
‐ 石数: 33石
‐ インカブロック耐震装置
‐ ポリッシュ仕上げのパレットレバー、ガンギ車、ネジ、ブリッジとプレートはペルラージュ仕上げ
‐ スケルトンローター、コート・ド・ジュネーブのボールベアリング
ダイヤル：
‐ 63個のパーツで構成
‐ ハンドギョーシェ、CVDコーティング仕上げ、ナノレーザープリント
‐ 垂直サテン仕上げ、サンドブラスト仕上げ
‐ オープンギアレギュレーター表示
‐ 12時位置／時表示
‐ 中央 ／分・秒表示
‐ 6時位置／日付表示: ムーンフェイズ チタン製、月／星はスーパールミノバ
‐ インデックス: スーパールミノバとセラミックミックス
‐ リング: ITR2(透明ポリッシュ仕上げ)
針：ブレード型ハンド(ロジウムメッキ、ダイヤモンドカット、スーパールミノバ)
防水：10気圧防水
ストラップ：ヌバックレザー
限定数：各50本
発売時期：2026年4月発売予定