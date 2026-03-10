なぜバフェットはビル・ゲイツの友人だったのに、マイクロソフト株を買わなかったのか

「世界一の投資家」とも呼ばれるウォーレン・バフェット氏の発言は、投資家や金融関係者のみならず、世界中の多くの人の関心を集めます。彼の発言は投資家が参考にするだけではなく、正しいマネーセンスとともに「人生をどう生きるべきか」という指針も示してくれるからです。

本記事では、『資産24兆円の世界一の投資家 ウォーレンバフェットの名言 お金を増やすために欠かせない思考』(桑原晃弥 著/ぱる出版 刊)から、一部を抜粋して紹介します。

信頼できるもの、そして10年、20年、50年経っても欲しいとみんなが思うものを作っているかどうか、これが私が投資判断するうえでの基準です 「日経ヴェリタス」No.194

「偉大な企業とは、今後25年から30年、偉大であり続ける企業のことです。私はそう定義します」はバフェットの言葉です。いかにも短期ではなく、長期投資を好むバフェットらしい言い方です。

短期で見れば華々しい活躍を見せる企業、素晴らしい収益をあげる企業はいくつもありますが、そうした企業の多くが3年先、5年先、10年先に光り輝いている可能性は決して高くありません。IT関連やゲーム関連など変化の激しい業界は短期の売買には向いているかもしれませんが、バフェットの好む長期的な成長は未知数です。バフェットが友人であるビル・ゲイツのマイクロソフト株ではなく、シーズ・キャンディーズを買収した理由もそこにありました。

バフェットの投資基準、それはみんなの生活にとってなくてはならないもの、お金を出してどうしても買いたいものを作っている企業で、どの分野であれ強いブランドカを持つ企業のことです。こうした企業はハリケーン・カトリーナが来ようが、日本で大震災が起きようが決して揺るがない強さを持っています。

「信頼できるもの、そして10年、20年、50年経っても欲しいとみんなが思うものを作っているかどうか、これが私が投資判断するうえでの基準です」

こうした基準に立てば、投資すべき企業を選ぶ時、何を見ればいいのかが明確になります。株式投資を行う時、たいていの人は日々の株価の動きを見ながら「今は買い時か」「今買って儲かるのか」を判断しようとしますが、パフェットはそれよりももっと見るべき点があると指摘しています。

「大事なのは商品そのものが長期間持ちこたえられるかどうかを考えることです。その銘柄を買うべきか売るべきかを延々と考えるよりも、そちらのほうがはるかに実りが大きいとは思いませんか」

バフェットによると、コカ・コーラが株式を公開した1919年に初値40ドルで株を買った人が途中の価格変動を無視して持ち続け、配当もすべて再投資していれば、82年には180万ドルの価値を持つことになったといいます。

見るべきは日々の株価の変動ではありません。企業の持つ商品がどれほどの価値を持ち、それは10年、20年と価値を持ち続けるものかどうかなのです。

【ワンポイント】株価よりも商品の持つ価値や企業の価値を見る。