SBJ銀行、優遇金利で6カ月もの年1.10%の「新生活応援円定期預金キャンペーン」

SBJ銀行は3月2日より、個人を対象とした「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」を開始した。

新生活応援円定期預金キャンペーン2026

【図表をみる】<2026年3月>定期預金の金利ランキング

同キャンペーンは、日本国内居住の個人を対象に実施するもので、対象商品は「スーパー・大口定期預金(インターネット専用を含む)」。キャンペーン期間中、対象商品を作成すると優遇金利が適用される。優遇金利は6カ月ものが年1.10%(税引後 年0.876%)。

キャンペーン内容

預け入れは、窓口、またはSBJダイレクト(モバイルアプリ・インターネットバンキング)から受け付ける。モバイルアプリ口座開設とWEB口座開設の同時申込は不可。キャンペーンは、募集総額が500億円に達し次第終了となる。

なお、預金保険制度の対象となるが、定期預金の中途解約は原則不可となっており、やむを得ない場合は所定の利率が適用される。

詳細は、SBJダイレクト(モバイルアプリ、PC)または店頭の商品概要説明書で確認できる。

また、足元では他の金融機関でも高金利の定期預金キャンペーンが実施されている。

たとえば大和ネクスト銀行では、新規口座開設者を対象にしたキャンペーンを実施しており、1年もの定期預金が年1.5%、6カ月ものが年2.0%となる。大和ネクスト銀行と大和証券の両方の口座を開設し、「ダイワ・コンサルティング」コースに申し込んだ人が対象で、預入額は3,000万円以上1億円以下。まとまった資金を預けられる人向けの内容となっている。キャンペーンの締め切りは2026年3月31日。

また、豊川信用金庫のインターネット支店でも「デビューNext定期預金」を展開している。1年ものが年1.3%、3年ものが年1.45%の金利が適用され、預入金額は10万円以上3,000万円以下。インターネット支店で口座を開設した利用者が対象となる。募集金額は200億円で、達した時点で終了。締め切りは2026年3月31日となっている。