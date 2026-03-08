なぜ今? アウディが「F1」に初参戦する理由

アウディが今年、自動車レースの最高峰「フォーミュラ1」(F1)に初めて参戦する。初戦は3月8日のオーストラリアGPだ。それにしても、アウディほどの歴史ある自動車メーカーが、なぜ今、F1に初参戦するのだろうか。「Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talk」というイベントに参加して聞いてきた。

クルマの電動化が加速?

イベントに登壇したフォルクスワーゲン グループ ジャパン代表取締役社長兼アウディ ジャパン ブランドディレクターのマティアス・シェーパースさんによると、F1は今、アウディが参戦するのに「理想的な環境」になりつつあるという。主な理由は以下の4つだ。

①レギュレーションの変更

②世界的なF1人気

③コスト面での制限

④技術革新の追求

「Audi Japan F1 Project Media Lunch & Talk」に登壇したマティアス・シェーパースさん

①のレギュレーションというのは規則とかルールといったようなもの。変更の主なポイントは「電動化比率の増加」と「サステナブル燃料の使用」となる。

これまでのF1マシンは、「エンジンが8割、モーターが2割」ほどの割合で力を発揮して走るクルマだった。それが今年からは、エンジンとモーターが5：5になる。それなのに、搭載するバッテリーの容量はたいして変わらないらしい。つまり、レース中に電気をどうやってバッテリーに回収し、それをいかにうまく使ってモーターを回すかが重要になる。

これは④にも通じる話だが、F1の厳しい競争の中で磨いた「クルマの電動化」に関する技術は、電気自動車(EV)などの市販車に応用することができる。

シェーパースさんは「ルールが変わるときに参入するのが一番いい」とする。確かに、ルールが全く変わらない中で新規参入したとしても、ほかに伝統的なチームがたくさんあるF1の世界で戦っていくのは大変そうだ。レギュレーションの変更により全チームが同じスタートラインに立つ……とまでは言えないとしても、後発組のハンデはそれなりに減らせるだろう。

②はブランドの浸透、若年層へのリーチにつながる。F1の2024年のTV視聴者数は16億人にのぼるとのこと。若年層のファンも急増しているそうだ。シェーパースさんによれば、Netflixのドキュメンタリー『Drive to Survive』(栄光のグランプリ)の影響で、特にアメリカで若いF1ファンが増えているらしい。今回の参戦は(アメリカ)市場開拓も視野に入れた動きだ。

③は何かというと、F1の世界では、パワーユニットの開発費に制限が設けられたのだそうだ。青天井だと資金力があるチームが勝つことになってしまうだろうから、これも参戦を判断するのに重要なポイントだ。

なぜF1に参戦してこなかった?

アウディがこれまでF1に参戦しなかった理由はいろいろあるようだが、アウディ ジャパン マーケティング本部の方に聞いてみると、大きな理由のひとつは「従来のレギュレーションでは、技術を市販車に転用するのが難しかった」ことだという。

アウディはモータースポーツに消極的な自動車メーカーではない。過去にはWRCなどのラリーやル・マン24時間耐久レースなどで活躍した実績がある。ラリーで磨いた四輪駆動技術「クワトロ」は今やアウディの代名詞であり、市販車の特徴のひとつにもなっている。夜を徹して走るル・マンでは、例えばヘッドライトの技術などを向上させることができたそうだ。

技術転用の観点からいくと、電動化技術と持続可能な燃料の活用術を鍛えられる今年のF1は参戦する意義が大きいはずだ。

オーストラリアGPに向けたフリー走行の2回目で、アウディのマシンは10位と12位につけた。全部で22台が走った中での結果なので真ん中くらいだが、初参戦でこの結果なら悪くないのではないだろうか。アウディとしては2030年のチャンピオン獲得を目指し、腰を据えてF1に取り組んでいく方針を掲げている。

今年のF1にはホンダがパワーユニット供給で復帰したりもしているので(フリー走行の結果はあまり芳しくなかったようだが)、見どころはたくさんありそうだ。