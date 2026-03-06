ジン創業65周年、航空クロノグラフの伝統「903」に限定モデル

ドイツの時計ブランド、ジン・スペツィアルウーレン（Sinn）は創業65周年を記念し、ナビゲーション・クロノグラフ「903」シリーズの新作を発表。チタンケースの限定モデル「903 Ti II Anniversary」（世界500本）と、ステンレススチール製の「903 St II A」「903 St II G」をラインナップする。

903シリーズは、回転計算尺を備えたナビゲーション・クロノグラフとして知られるコレクション。航空機の飛行計算などに用いる対数目盛りの回転ベゼルとクロノグラフ機能を組み合わせた設計が特徴で、ジンの中でも長く受け継がれてきたモデルだ。

計器のようなダイヤルデザイン

文字盤は航空計器を思わせる情報密度の高いレイアウトだ。外周には対数目盛りの回転計算尺、中央にはクロノグラフの積算計と日付表示を配置。多くの情報を整理して表示することで、実用性と視認性の両立を図っている。





903 Ti II Anniversary

限定モデル「903 Ti II Anniversary」はマットブラックの文字盤を採用。インデックスや針はゴールドカラーとして、クロノグラフ表示との識別性を高めた配色となっている。

通常モデルの「903 St II A」「903 St II G」は、それぞれシルバーとブラックの文字盤。ナビゲーション・クロノグラフの伝統的なデザインを踏襲しながら、異なる印象を持つ仕上がりとした。

インデックスや針にはハイブリッド・セラミック素材の夜光パーツを用いている。高濃度の夜光塗料によって、暗所での視認性も高い。ベゼルの回転計算尺は、時間・距離・燃料消費量などを計算する航空用ツールとして設計されたもの。ナビゲーション・クロノグラフの伝統機能を受け継ぐ装備だ。

903 St II G

903 St II A

チタンとステンレス、2種類のケース

限定モデル「903 Ti II Anniversary」のケース素材はチタン。軽量で耐食性に優れ、ベルトを除いた重さは約70gと軽く、長時間の装着でも負担が少ない。裏ぶたには記念刻印とシリアルナンバーを施した。

通常モデルのケースはステンレススチール製。剛性と重量感を備え、クラシックなナビゲーション・クロノグラフらしい外観だ。

防水性能は20気圧を確保。ジン独自の「DSP（Dynamic Sealing Process）テクノロジー」によって、外部操作式ベゼルと高い防水性を実現している。

ムーブメントにはラ・ジュー・ペレ製の自動巻き機械式クロノグラフムーブメント「LJP L110」を搭載する。振動数28,800振動／時、石数26石、パワーリザーブは約60時間。耐磁性能はDIN8309規格に準拠した4,800A/mとなる。コラムホイール式のクロノグラフ機構も見どころで、クラシックなトリコンパックスレイアウトだ。

回転計算尺を備えるナビゲーション・クロノグラフとして長く受け継がれてきた903シリーズ。今回の新作は、シリーズの特徴を継承しつつ細部を見直し、創業65周年という節目に合わせて展開されたモデルだ。航空用クロノグラフとしての伝統的な機能を備え、現在のコレクションとして整理された903シリーズの新しいバリエーションといえる。

903 Ti II Anniversary

ケース／ブレスレット素材：チタン

ケースサイズ：径41mm×厚さ14.5mm

風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）

裏ぶた：サファイアガラスのシースルーバック

ストラップ：交換用シェルコードバンストラップ付属

防水性能：20気圧

ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「LJP L110」（ラ・ジュー・ペレ）

限定数：世界500本

価格：93万5,000円

903 St II A ／ 903 St II G







「903 St II A」と「903 St II G」には、ステンレススチールブレスレット仕様のほか、テキスタイルストラップ仕様と型押しカウレザーまたはシェルコードバン仕様がある