ジープの小型SUV「アベンジャー」にマイルドハイブリッド追加の理由

ジープの小型SUV「アベンジャー」にマイルドハイブリッド車(MHEV)の「4xe Hybrid」が追加となった。価格は499万円からとなる。アベンジャーといえば、ジープ初の電気自動車(EV)として2024年9月に登場したモデルだが、MHEVが追加となった理由は?

まだEVはハードルが高い?

アベンジャーの「4xe Hybrid」は、走行状況によってはフル電動走行が可能なマイルドハイブリッドシステムにジープ伝統の四輪駆動性能を組み合わせた新型車。市街地ではモーターによる電動走行での発進を基本とし、約30km/hまでは電気モーターによる走行が可能だ。「市街地走行時間の50％以上をエンジン停止状態で走行」した実績がある、というのがステランティスの説明。

アベンジャーはジープ初のEVとして登場し、コンパクトなサイズも含め評判となったそうだが、ステランティスジャパン代表取締役社長の成田仁さんによると、「航続距離や充電環境などの問題で、買うのはちょっとね」というユーザーがいたのも事実であるとのこと。その点、今回の新型は「ハイブリッドで非常に燃費もいいですし あとは、大きな違いとしたら、やっぱり四輪駆動になっていますので、アクティブなお客様に支持していただけると思います」(成田社長)という話だった。

小さなジープということで、アベンジャーには新規ユーザー獲得も含めたポテンシャルがありそうなのだが、EVのみのラインアップでは、購入する側にとってはまだまだ敷居が高い。MHEVは、そんな状況を打破するための有効な新型車に思える。雪山に遊びに出掛けることも考えれば、やっぱり、ガソリンで走るクルマの方がまだまだ安心、ということなのではないだろうか。

「アベンジャー 4xe Hybrid」の発表会にはジープブランドアンバサダーに就任したスノーボーダーの平野歩夢さんが駆け付けた

アベンジャーのMHEVは499万円。サンルーフと18インチアルミホイール(標準は17インチ)を装備する「スタイルパック仕様」は517万円となる。

日本発売を記念した「ローンチエディション」は100台限定で509万円。「スノー」(白)のボディカラーにブラックペイントルーフの組み合わせで、ボンネットには専用のフードデカールが入り、フロント周りにはグリーンのアクセントが加わる。

