ジープのマイルドHV「アベンジャー」にタフさはある? 過酷なオフロードで試乗

ジープで最も小さなSUV「アベンジャー」に待望の4輪駆動システム「4xe」を搭載したマイルドハイブリッドモデル(MHEV)が登場した。ジープとはいえど「マイルド」で「ハイブリッド」なクルマが、オフロード走行など可能なものなのだろうか? 全国でもトップレベルの4WD専用オフロードコースを備える愛知県豊田市の「さなげアドベンチャーフィールド」で試乗会を行うという連絡を受け、東京から現地に乗り込んだ。

Jeep流のMHEVシステムとは

トリノのデザインセンターでデザインされたアベンジャーは、「ヨーロッパ・カーオブザイヤー2023」や「ウィメンズ・ワールドカーオブザイヤー2023“ベストファミリーSUV”」を受賞するなど、電気自動車(BEV)のコンパクトSUVとして評価が高かった。2024年9月に日本でもローンチを迎えて話題をかっさらったが、折からのBEV不調の波を受け、現状の売れ行きはまずまずというレベルに収まっている。

だからというわけではないのだが、今回の新しいアベンジャーは「ラングラー 4xe」などが採用した充電式のプラグインハイブリッド(PHEV)システムではなく、48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載しての登場となった。

アベンジャーMHEVのエンジンは1.2L直列3気筒。早閉じミラーサイクルによる高効率燃焼と可変容量式ターボを採用しており、最高出力100kW(136PS)、最大トルク230Nmを発生する。

トランスミッションは6速デュアルクラッチで、その前段に15.6kW(21PS)/51Nmのモーターを内蔵し、エンジンとの間にクラッチを設けた「e-DCT」としたことで、エンジンが止まっていてもEV走行が可能になっている。モーターは発進から30km/hまでのスピードを受け持ち、最長1kmほどの連続走行が可能。走行中にアクセルを離すと、滑空するように走るコースティング状態となる。

さらにアベンジャー4xeでは、リアアクスルに21kW(29PS)/89Nmのモーターを搭載することで、前輪がエンジン+モーター、後輪がモーターで駆動する「e-AWD」を成立させている。ちなみに、リアギアのリダクション比は22.7で、ホイールトルクに換算すると1,900Nmという強力な数値を実現。後部に装備した牽引フックは大トルクを象徴するように実用強度が高く頑丈で、ラングラー級の大きなSUV車をスタックから引き出すことも可能だという。

牽引フック

システム総合では145PSを発揮し、最高速度は194km/h、燃費はWLTCモードで19.0km/Lというパフォーマンス。そんなフルハイブリッドに近い性能を発揮しながらも、充電装備などのない軽くシンプルな構造としたことで、燃費を向上させただけでなく、比較的リーズナブルな価格を実現しているのがジープ流のMHEVといえる。

Jeepらしさを注入した内外装

全長4,120mm、全幅1,775mm、全高1,600mmというコンパクトなボディに、最低地上高はBEVバージョンより10mmアップの210mmを確保。最小回転半径は5.3ｍだ。

フロント下部の形状を変更したことでアプローチアングルは約2度の向上を実現。前後バンパーには傷に強いモールドインカラー素材を使用している。

渡河性能は400mm。バンパー左端に刻んだ目盛りの400mm位置に「ジープダック」アイコンをあしらって視覚化しているのは、ジープらしくて楽しい演出だ。

タイヤ&ホイールは215/60R17のオールシーズンタイヤ(グッドイヤー「ベクター４シーズンズ」)にマットブラックカラーアルミの組み合わせ。

ちなみに、筆者が試乗したイエローボディの「スタイルパック」仕様は215/55R18のサマータイヤ(グッドイヤー「エフィシェントグリップ」)を装着していた。

インテリアはオフロード走行での耐久性と汚れを簡単に落とせる洗浄性に優れた「ウォッシャブルシート」を採用。シルバーのダッシュボードには専用の4xeロゴを配している。ラゲッジは325Lを確保。リアシートを倒せば広い空間が出現する。

Jeepの宿命! 過酷なオフロードに挑戦

さなげアドベンチャーフィールドで走ったオフロードは1周約500ｍほどの林間コースで、途中2カ所の急な下り坂と、後半のキジ谷(野生のキジが鳴くことがある)からアルペンルート(左右に大きく切り立った壁が立山連峰の雪山を思わせる)へと抜ける狭く急な登り坂がポイントになっている。

ボタン式シフトセレクターで「D」に入れ、センターコンソールにあるセレクトテレインボタンで「SAND/MUD」「SPORT」「AUTO」「SNOW」の中から「SAND/MUD」を選択してコースに侵入。モーターの助けもあって低速トルクがあるので、アイドリング+α程度の踏み込みでアベンジャーはスピードを乗せていく。

最初の下り坂の手前でダッシュ右下にある「ヒルディセントコントロール」(急勾配下りでの自動制御)ボタンを長押しすると、機能が立ち上がる。「ヒルディセントコントロールがオンになりました」の表示が出ると、坂の途中で「ガガガッ」とABSが働き、一定の車速をキープしてくれた。またこの時、「シフトをNに入れてください」の表示が出ることがある。聞けば、シフトが「D」のままよりも、「N」にした方がより車速コントロールの度合いが高まるとのことで、2度目の周回の際はそれで走ってみた。

アルペンルート付近の上りでは、坂の途中で一旦停止した後に再発進を試みた。リアが一瞬「ジャジャジャー」と滑るのだが、強力なリアモーターのトルクがジワリと路面に伝わることで、すぐに路面をつかんで登り始めることができた。

ちなみに、サマータイヤ仕様の後でオールシーズンタイヤを装着したモデルに乗り換えてみると、ここでの再発進をより容易に行うことができた。

クルマの左右から土手や木の枝が迫ってくる場面が多かったけれども、コンパクトなボディのおかげでそれをあまり気にせず走行できたのも、アベンジャーが持つ美点のひとつだろう。

ステランティスでは、3月5日の発表後にオンロード試乗会を予定しているという。都市～長距離での乗り味や静粛性、燃費性能を検証する場を設けることで、オン/オフ両方での高性能をアピールしたい考えだ。

ちなみに購入者のイメージは、男性だと都内近郊の賃貸マンションに住む35歳のIT企業のUXデザイナー(世帯年収は750万円)、女性だと杉並のマンションに夫と2人で暮らす32歳(日系のメーカー勤務、で世帯年収1,000万円)であるとのこと。当てはまるかどうかは別として、都市生活者のアクティブな30代男女で、自由さや個性の象徴としてJeepに魅力を感じている人がターゲットだという。

