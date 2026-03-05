マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「ロベルト・カヴァリ BY フランク・ミュラー」日本限定モデルを35万2,000円から発売

MAR. 05, 2026 18:18
Text : 岩木華子
ロベルト・カヴァリ BY フランク・ミュラーは、機械式メンズウォッチ「PARADISE KING(パラダイスキング)」シリーズを日本限定モデルとして3月5日に発売した。

「ロベルト・カヴァリ BY フランク・ミュラー」は、ロベルト・カヴァリの革新的なデザインと、フランク・ミュラーの時計製造技術が融合したブランド。シーズンごとに唯一無二のハイエンドウォッチを発表しており、日本限定モデルは2025年5月にもスケルトンモデルを発売している。

今回発売する「PARADISE KING」は、40×47mmのトノー型ステンレススチールケースを採用した機械式腕時計。イタリアンラグジュアリーブランドの色彩表現とスイスの時計技術を組み合わせたコレクションとして展開する。

ケースは縦方向に流れる曲線を強調したトノー型フォルムで、厚みのあるデザインにより手元で存在感を放つ。ムーブメントにはスイス製自動巻きムーブメントを搭載し、防水性能は5気圧で日常使用に対応する。

ラインアップはレザーストラップ仕様とステンレススチールブレスレット仕様の2タイプ。ケース、ダイヤル、ストラップの組み合わせにより全7種類を展開する。ケースカラーはシルバー、ブラック、ローズゴールドを用意し、ダイヤルにはダークブルーやレッド、ターコイズ、オレンジ、ホワイト、ブラックなどの色を組み合わせた。

ターコイズモデルとオレンジモデルでは、ダイヤル外周に同色の縁取りを施し、ストラップとの統一感を持たせたデザインとした。インデックスにはトノーケースの曲線に合わせたビザン数字のアラビアインデックスを採用し、3時位置にデイト表示を備える。

  • ターコイズモデル(RV1G260L0031)

  • ステンレススチールモデル(RV1G260M0071)

レザーストラップモデルは裏面にラバーライニングを備え、高温多湿の環境でも装着しやすくなっている。

PARADISE KINGシリーズ

  • RV1G260L0011：36万3,000円
  • RV1G260L0021：35万2,000円
  • RV1G260L0031：36万3,000円
  • RV1G260L0041：35万2,000円
  • RV1G260L0051：36万3,000円
  • RV1G260L0061：36万3,000円
  • RV1G260M0071：36万3,000円
