BOSSと大谷翔平選手の最新コレクション登場! ボンバージャケットは数量限定

ヒューゴ ボス ジャパンが展開するBOSSは、ブランドアンバサダーを務める大谷翔平選手との最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を発表した。
どんなアイテム?
今回のコレクションは卓越した技術、オーセンティシティ(本物であること)、モダンなスタイルを追求する両者の強いこだわりを形にしたもの。大谷翔平選手自身が厳選した「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は、伝統と現代性がシームレスに調和した洗練されたメンズウェアを提案する。
コレクションの世界観を象徴するアイテムとして、大谷翔平選手のパーソナルスタイルから着想を得た特別デザインの2つの限定モデルも登場。その中心となるのは、洗練されたオフホワイトとベージュトーンで構成された数量限定のボンバージャケットだ。BOSSやベースボール、そして大谷翔平選手自身を象徴するモチーフが、同系色の刺繍パッチで施されている。
これにコーディネートできるスマートカジュアルなパンツを合わせることで、ベースボールの伝統をモダンに解釈し、デイリーウェアとしての完成度を高めている。
「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は2026年2月27日に「BOSS ストア 銀座」で先行販売を開始。3月4日に全国のBOSS店舗、boss.comおよび一部ホールセールパートナーで発売した。
松坂屋名古屋店北館1階のGENTA THE STAGEでは「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」ポップアップを開催中。期間は3月17日までだ。
期間中は3万3,000円以上の購入者にスポーツタオル、数量限定ボンバージャケットの購入者にシリアルナンバー入りベースボールを贈呈。ベースボールには専用スタンドとコレクターズボックスが付属する。