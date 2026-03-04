BOSSと大谷翔平選手の最新コレクション登場! ボンバージャケットは数量限定

ヒューゴ ボス ジャパンが展開するBOSSは、ブランドアンバサダーを務める大谷翔平選手との最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を発表した。

BOSSと大谷翔平選手の最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」発表

どんなアイテム?

今回のコレクションは卓越した技術、オーセンティシティ(本物であること)、モダンなスタイルを追求する両者の強いこだわりを形にしたもの。大谷翔平選手自身が厳選した「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は、伝統と現代性がシームレスに調和した洗練されたメンズウェアを提案する。

ボンバージャケット 37万4,000円、ジーンズ 7万400円、ポロシャツ 3万800円、ベルト 1万9,800円

ジャケット 11万3,300円、パンツ 5万2,800円、ニットウェア 5万2,800円、ベルト 1万9,800円

コレクションの世界観を象徴するアイテムとして、大谷翔平選手のパーソナルスタイルから着想を得た特別デザインの2つの限定モデルも登場。その中心となるのは、洗練されたオフホワイトとベージュトーンで構成された数量限定のボンバージャケットだ。BOSSやベースボール、そして大谷翔平選手自身を象徴するモチーフが、同系色の刺繍パッチで施されている。

これにコーディネートできるスマートカジュアルなパンツを合わせることで、ベースボールの伝統をモダンに解釈し、デイリーウェアとしての完成度を高めている。

ボンバージャケット 37万4,000円

ジーンズ 7万400円

「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は2026年2月27日に「BOSS ストア 銀座」で先行販売を開始。3月4日に全国のBOSS店舗、boss.comおよび一部ホールセールパートナーで発売した。

松坂屋名古屋店北館1階のGENTA THE STAGEでは「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」ポップアップを開催中。期間は3月17日までだ。

期間中は3万3,000円以上の購入者にスポーツタオル、数量限定ボンバージャケットの購入者にシリアルナンバー入りベースボールを贈呈。ベースボールには専用スタンドとコレクターズボックスが付属する。