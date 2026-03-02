東京駅15分で家賃も現実的…首都圏“賃貸人気1位”は意外な駅だった

CHINTAIは2月25日、「CHINTAI ネットユーザーが注目! 賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版を公開した。同ランキングは2025年1月1日～12月31日、「CHINTAI ネット」掲載の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の物件のうち、問合せの多かった駅を順位付けした。

首都圏版ランキング結果

総合1位には、JR総武線の快速停車駅である「新小岩」と、小田急小田原線の「本厚木」が同率で輝いた。新小岩は東京駅まで約15分という抜群の利便性を誇り、駅直結の商業施設開業や再開発による将来性、そして23区内では比較的手頃な家賃帯が評価された。一方、本厚木は、駅周辺に大型商業施設が充実しており、生活のすべてが駅前で完結する利便性の高さに加え、2027年度に予定されている複合公共施設の開業への期待感が順位を押し上げた。

3位には東京メトロ東西線の「浦安」がランクインした。大手町方面への通勤のしやすさとコンパクトな生活動線が支持されている。

ランキングの大きな特徴として、JR中央線沿線の躍進が挙げられる。「高円寺」「中野」「阿佐ケ谷」といった駅が軒並み前年から順位を大幅に上げており、新宿・東京方面への移動のしやすさと、それぞれの街の個性や落ち着いた住環境が、沿線全体としての人気の高さを押し上げている。

また、神奈川・千葉・埼玉といった周辺県の主要ターミナル駅も多くランクインした。テレワークと出社を組み合わせたハイブリッドな働き方の普及により、多少都心から離れても駅周辺の商業施設が充実し、暮らしやすさを確保できる街が選ばれている。

都県別で見ると、東京都では「葛西」、埼玉県では「蕨」「西川口」、千葉県では「市川」「本八幡」など、都内中心部へ直通できる路線沿いの街が上位を独占した。茨城や栃木、群馬などの北関東エリアでは、「つくば」「宇都宮」「高崎」といった県内の中核都市や交通の要所となる駅への関心が依然として高くなっている。

都県別ランキング 東京都

都県別ランキング 埼玉

都県別ランキング 千葉

都県別ランキング 栃木