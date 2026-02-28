近畿圏「賃貸で住みたい街」の頂点が決定。芦屋・西宮・江坂が選ばれる理由とは

CHINTAIは2月25日、「CHINTAI ネットユーザーが注目！賃貸で人気の街ランキング 2026」近畿圏版を公開した。同ランキングは2025年1月1日～12月31日、賃貸物件検索サイト『CHINTAI ネット』に掲載された近畿圏の賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計しランキング化した。

近畿圏版ランキング

総合1位は、関西を代表する住宅街として知られる「芦屋」となった。大阪と神戸のほぼ中間に位置する利便性に加え、駅直結の商業施設が充実しており、駅周辺で日常の買い物が完結する利便性と、落ち着いた住環境の双方が高く評価された。

2位には「西宮」がランクインした。大阪・神戸へのアクセスの良さが際立つほか、駅南西地区での再開発が進んでおり、生活機能の集積と将来への期待感が単身者からファミリー層まで幅広い層を惹きつけている。3位には、大阪メトロ御堂筋線の始発駅で、梅田や新大阪方面へスムーズに移動できる「江坂」がランクインした。

エリア別の傾向を見ると、大阪府では、「江坂」「東三国」「新大阪」など大阪メトロ御堂筋線沿線を中心に、都心アクセスと生活利便性を兼ね備えた駅が上位を占めた。京都府は、都心部への通勤圏として機能する郊外・ベッドタウンの駅が多くランクインしている。奈良県では、「新大宮」や「奈良」など、奈良中心部や大阪市内へのアクセスが良好な駅が評価された。

兵庫県は、「武庫之荘」や「伊丹」など、神戸・大阪の中心部から適度な距離にある住宅エリアの駅が注目を集め、滋賀県では、「瀬田」「南草津」といったJR東海道本線沿線の駅が上位を占めた。和歌山県では、大阪方面へのアクセスの良さが支持され、「紀伊田辺」が1位を獲得している。

近畿圏版ランキング 大阪府

近畿圏版ランキング 京都府

近畿圏版ランキング 兵庫県