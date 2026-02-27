マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
平野紫耀が魅せる、瑞々しい「赤」の世界。イヴ・サンローラン・ボーテの新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の最新ルック公開

FEB. 27, 2026 11:33
Text : 岩木華子
イヴ・サンローラン・ボーテは、2月27日に発売する新フレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」の発売を記念して、アンバサダーを務めるNumber_i・平野紫耀の最新ルックを公開した。

「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」は、ジューシーでフルーティなラズベリーが、リブレを象徴するフローラルラベンダーと芳醇でクリーミーなココナッツと融合した、洗練されたフルーティフローラルの香り。

平野さんの最新ルックでは、瑞々しいラズベリーを思わせる鮮やかな「赤」に彩られた世界観の中で、自由と自信に満ち溢れた姿を披露。力強くも美しく、そしてどこかセンシュアルな、これまでにない新しい魅力を引き出している。

リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ

  • リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ

    リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ

  • 価格：30mL/1万4,300円、50mL/2万460円
  • 香調：ジューシーなラズベリーとアイコニックなフローラルラベンダーが織りなすフルーティフローラル
  • TOP：ラズベリーアコード、ラバンディンハート、マンダリンオイル
  • MIDDLE：ディーバラベンダーハート、オレンジブロッサム,ココナッツ アコード
  • LAST：バニラブルボン、ドライアンバーアコード、ホワイトムスク
