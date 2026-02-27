中国リスクを越えた企業はどこか? サンリオ、三越伊勢丹、ダイキン、ヤーマンの現在地

中国の春節シーズンを迎え、日本の観光地での中国人観光客の減少が報道されています。一方で、かつての中国への過度な依存を脱却し、軌道に乗りつつある企業も徐々に増えているようです。この記事では、中国リスクを越えて浮上しつつある注目銘柄の業績と戦略を整理します。

サンリオ(8136)

サンリオは、ハローキティやマイメロディといった人気キャラクターにより、グッズ販売やテーマパーク事業を展開する企業です。

懸念の背景

同社は中国の売上依存度が高く、全体のおよそ20％を占めています。2025年12月頃からの日中関係の冷え込みで、あらためてチャイナリスクの懸念が指摘されました。

株価が一時的に下落や安値を更新する可能性もあるとされていました。

国内ファンの消費が順調

中国リスクの懸念があったものの、2026年に入っても物販事業は堅調に推移。懸念されていた影響は現れていません。

国内のテーマパークなどに関して、確かに一時的にインバウンド需要に落ち着きは見られました。しかし、日本国内のファン、その他の国のファンがそれを補う以上に消費を伸ばしています。サンリオショップの既存店売上は前年比20％増を記録しました。

2026年3月期の連結業績見通し

さらに同社は2月、2026年3月期の通期予想を上方修正し、純利益が前期比25％増となることを発表。同社株価が一時的にストップ高を記録しました。

下落が続いた株価が急上昇に転じたことで、新たに注目される銘柄となりました。

三越伊勢丹ホールディングス(3099)

百貨店は、インバウンドの影響を大きく受ける業界の1つとされ、中国人観光客の減少による業績への影響が懸念されていました。しかし2026年に入り、三越伊勢丹の店舗の活気は衰えていません。

客層の多様化とCRM

三越伊勢丹は中国依存という構造的な弱点を克服するため、欧米やオーストラリア、アジア圏の富裕層との関係構築に注力してきました。その結果、売場には多様な客層が訪れるようになっています。

デジタルツールを活用した「パーソナライゼーション」にも力を入れており、CRM(顧客関係管理)としても活用しています。たとえば東京で接客した顧客に対し、大阪の店舗を訪れた際に商品をピックアップできるよう手配するなど、日本滞在における価値を高める取り組みを行っています。

2026年3月期の連結業績見通し

三越伊勢丹ホールディングスの業績見通しは、売上高は前期比0.3％減の5,540億円です。一方で、国内顧客の好調と販売管理費の削減により、純利益は前期比23.1％増の650億円と、過去最高を更新する見通しです。

ダイキン工業(6367)

空調機器で最大手のダイキン工業は、中国市場への依存度を意図的に下げながら、業績を拡大させています。

北米・インドへの集中

ダイキンの主な戦略は、北米とインド市場へ経営資源を集中させたこと。北米市場では環境負荷の低い空調機の需要を取り込んで成長しています。

インドは「ポスト・チャイナ」として重要な拠点であり、現地専用のモデルを開発。現地生産体制を強化することで、輸入関税やサプライチェーンの混乱リスクを抑えています。

2026年3月期の連結業績見通し

売上高の予測は4兆8,000億円で、前期比1.8％増となっています。北米・インド・欧州の成長がけん引しています。

連結営業利益は4,350億円で前期比8.3％増であり、付加価値の高いモデルが利益率アップに貢献している構造です。

ヤーマン(6630)

美顔器メーカーのヤーマンは、中国でRF(ラジオ波)付き美顔器の規制が強化され、販売環境が大きく変化しました。これを受け、中国以外の市場開拓を強化しています。

ASEANの強化と中東市場へのエントリー

ヤーマンは中国依存からの脱却のため、ASEAN市場の開拓に注力しており、2024年11月にはベトナム・ホーチミンに大型路面店をオープン。ベトナムではさらにエステサロンなどプロ向けの販売も強化しています。

2025年にはサウジアラビアでの展開を開始。アラビア語のECサイトと現地の美容クリニックにより、初の中東進出を果たしました。

2026年12月期の連結業績見通し

ヤーマンは2月13日に決算を発表。25年12月期(8ヵ月の変則決算)の連結経常損益は6.3億円の赤字でしたが、26年12月期は5億円の黒字に浮上する見通しとなっています。

リスクを前提とした「多極化」

中国依存への脱却に成功している会社を複数紹介しました。日中関係が冷え込む中でも、日本企業の「適応能力」の高さがうかがえる事例です。4社の共通点は、中国市場を「唯一無二の成長源」から「数ある重要市場の1つ」へと捉えなおしたことです。

欧米・オーストラリアの客層、インド・ASEANという次世代の成長エンジン、デジタルCRMと越境ECの融合。これらを組み合わせた経営モデルは、徐々に軌道に乗りつつあるといえます。