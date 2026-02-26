マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

髙橋海人がエトロの最新コレクションでミラノに到着、バッグには自らデザインしたペイズリーナを

FEB. 26, 2026 16:10
Text : 岩木華子
Share
Contents

エトロが、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing & Princeの髙橋海人の最新コレクションルックを公開。髙橋さんは、ミラノで開催するエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。

ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した髙橋さん。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。

エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクションは、2月25日19:00(イタリア現地時間・日本時間は26日3時)に発表された。

【着用アイテム】

  • ジャケット：30万8,000円
  • ジーンズ：25万8,500円
  • ピアス：7万1,500円
  • ネックレス：13万7,500円
  • ペイズリーナ：3万1,900円
  • アルニカトラベルバッグ：12万8,700円
  • アルニカペガソチャーム：7万7,000円
  • アルニカベアチャーム：6万6,000円
  • スニーカー：11万5,500円
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Index.iapp
    PR
    ( Life )
    飾りはいらない。大人が選ぶべき「機能美」という答えーータフネスとハイエンドを両立する一台「arrows Alpha」
    DEC. 26, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking