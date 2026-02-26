髙橋海人がエトロの最新コレクションでミラノに到着、バッグには自らデザインしたペイズリーナを

エトロが、グローバルブランドアンバサダーを務めるKing & Princeの髙橋海人の最新コレクションルックを公開。髙橋さんは、ミラノで開催するエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。
ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルで空港に到着した髙橋さん。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。
エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクションは、2月25日19:00(イタリア現地時間・日本時間は26日3時)に発表された。
【着用アイテム】
- ジャケット：30万8,000円
- ジーンズ：25万8,500円
- ピアス：7万1,500円
- ネックレス：13万7,500円
- ペイズリーナ：3万1,900円
- アルニカトラベルバッグ：12万8,700円
- アルニカペガソチャーム：7万7,000円
- アルニカベアチャーム：6万6,000円
- スニーカー：11万5,500円