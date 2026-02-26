セイコー、大谷翔平選手の偉業を刻んだ数量限定モデル

セイコーウオッチの「プロスペックス」から、ブランドのイメージキャラクターを務める米メジャーリーグプレイヤー、大谷翔平選手の功績を記念した数量限定モデルが登場する。カラーリングの異なる2モデルを4月24日に発売し、どちらも1,700本限定、価格は28万6,000円。

今回の「＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 大谷翔平 2026限定モデル」は、1965年に誕生した国産初のダイバーズウオッチの流れを汲む「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」をベースとした機械式モデル。約72時間のパワーリザーブを備えるムーブメント「キャリバー6R55」や、300m空気潜水用防水性能を持つハイスペックな仕様だ。

ドジャースのビジターユニフォームを思わせる配色

ダイヤルには、大谷選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのビジターユニフォームを思わせるグレーとブルーを採用。ベゼルやりゅうず、針、インデックスのゴールドがよいアクセントになっている。

このゴールドは、MVPなど限られた選手のみがユニフォームに着用できる特別なMLBロゴパッチから着想を得たという。大谷選手の偉業を象徴する要素として取り入れられている。

背番号とサインを刻んだ限定仕様

限定モデルならではのディテールとして、りゅうずには背番号「17」を刻印。中留には大谷選手のサインをマーキングしている。中留は約2.5mm刻みで最大約15mmまでサイズ調整が可能。潜水時や腕回りの変化にも対応し、常に安定した装着感を保つ設計とされる。

裏ぶたには「SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを刻印。専用のスペシャルボックスにも大谷選手のサインを入れている。

歴史的なダイバーズモデルをベースに、大谷翔平選手の象徴的な要素を細部まで落とし込んだ今回の限定モデル。スポーツと時計の両面における存在感を強く意識した印象を受ける。配色や刻印、専用装備など随所に特別仕様が盛り込まれており、プロスペックスの本格機能と記念モデルとしての価値が共存するピースだ。

プロスペックスの大谷翔平限定モデルは過去にもリリースされてきたが、いずれも大人気で完売。今回の新作も人気が予想されるため、手に入れたいと思ったら早めの予約をおすすめする。

＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 大谷翔平 2026限定モデル

SBDC222

SBDC224