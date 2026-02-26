パートナーの料理がまずい――「褒める」「オブラートに包む」は二流、一流が選ぶ“第3の答え”

「普通に話しているつもりなのに、相手をイラッとさせてしまった」「よかれと思って言ったのに、傷つけてしまった」「職場の同僚や友人の輪に、なかなか溶け込めない」こんな悩みはありませんか。この記事では、これまで2万人以上の個別相談を受け、延べ6万人以上に企業研修・講演を行ってきた大野萌子氏の著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』(アスコム)から一部を抜粋して紹介。誰でも感じがいい人になれる、言葉の選び方について解説します。

今回のテーマは『パートナーの料理がまずい、さて何と言う?』。

パートナーの料理がまずい、さて何と言う?

問題

パートナーが作ってくれた料理が、美味しくなかったとします。それなのにパートナーに｢どう? 美味しい?｣と聞かれたら。あなたならどうしますか?

(A)必ずどこかを褒める

(B)正直な感想を伝える

(C)できるだけオブラートに包んで｢美味しくない｣ことを伝える



さて、どれを選びましたか? 普段から｢NO｣をきちんと言えるタイプの人でも、ダイレクトに伝えるのはちょっと躊躇してしまうシチュエーションだと思います。

私は、どちらかが、ただじっと我慢をすることがよい選択だとは思いません。

我慢をした側はそこで納得したわけではなく、｢我慢をした｣という記憶がしこりのように残ると思うからです。では、どうするのがいいのか?

私は基本的には正直な感想を伝えるほうがいいと思います。つまり、答えはBということになります。

｢え、それは地雷を踏む行為では?｣と思いますか? お互いの意見を率直に伝えることができてわかり合うことが、最終的に理想的な目標だと思います。

とはいえ確かに、ただバカ正直に｢マズイね｣と伝えてしまったら、やはり喧嘩に発展してしまうかもしれませんね。

正直な感想を伝えるといっても、いくつか条件があります。

普段から味の感想をマメに伝えている

正直な感想を言うのは、美味しい時は｢美味しい!｣と、普段から伝えていることが前提です。本当に美味しい時は｢美味しい｣と言っているからこそ、｢ちょっと微妙かな｣と言った時にも本当の感想だということが伝わりますよね。

普段何も感想を言っていない人が、美味しくない時だけ急に｢マズイ｣と言えば、それは喧唾になっても仕方ないと思います。

｢マズイ｣というネガティブでダイレクトな言葉は使わない

伝えるにしても、やはり｢マズイ｣というダイレクトな言葉をぶっければ、相手もよい気分はしないでしょう。また、ただ｢マズイ｣と言われても、何をどうすればいいのかもわかりません。

せめて、｢ちょっと辛すぎるね｣｢中が硬すぎたね｣など、具体的な言葉を探してみましょう。

｢私は～｣と、｢I｣メッセージで希望を伝える

ここでも主語を｢私｣にして伝える、｢I｣メッセージが有効です。

｢私はもうちょっと塩味が強いほうが好みかな｣

｢私にはちょっと甘みが足りないかもね｣

｢私は茹でるより焼いたほうがいいような気がする｣

など、できるだけ具体的に、どんな味だからどうするといいと思うか、という提案を入れたり、次回に生かせるような、建設的な感想にして伝えてみましょう。

まとめると、

普段から本音の感想を伝える

言葉を和らげる

具体的な提案をする

ネガティブな内容を伝える場合でも、こういうことを考え実践できるのが、“感じがいい人”なのです。