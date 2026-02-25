英国車「MINI」が DEUS EX MACHINA」とのコラボモデル - 「The Skeg」を日本初公開

ビー・エム・ダブリューは2月28日と3月1日の2日間、オーストラリア発のライフスタイルブランド「DEUS EX MACHINA」(デウス・エクス・マキナ)とコラボレーションしたコンセプト・モデル「The Skeg」(ザ・スケッグ)をDeus Ex Machina Asakusaにて展示する。

コンセプト・モデル「The Skeg」をDeus Ex Machina Asakusaにて展示

サーフボードや潮風、削ぎ落とされたビーチライフのリズムを体現する電動モデル

「MINI x DEUS EX MACHINA」のコラボモデル「The Skeg」は、2025年にミュンヘンで開催された「IAA MOBILITY 2025」にて世界初公開されたコンセプトモデル。今回の車両展示は日本初公開となる。

海のスピリットから生まれた「The Skeg」は、サーフボードや潮風、そして削ぎ落とされたビーチライフのリズムを体現する電動モデルであり、サーフ・カルチャーの素材や哲学にミニマリズムを採り入れてデザインされている。

MINIの未来志向の電動モビリティを象徴するとともに、ワイド・フェンダーや発光するフロント・グリル、ルーフ・スポイラーがスポーティーな存在感を放っている。

このコラボは、それぞれのブランドが誇るクルマへの深い情熱を祝うパートナーシップとして、レーシング・ヘリテージと現代的なデザイン感覚をシームレスに融合したものだ。

会場となる「Deus Ex Machina Asakusa」では「The Skeg」の車両展示に加え、日本限定のTシャツやトートバッグなどのコラボレーション・アイテムが購入可能。また、2月28日午後には、DJプレイで様々な音楽を楽しめる特別なイベントも予定されている。

■開催概要

日程：2026年2月28日〜3月1日

会場：Deus Ex Machina Asakusa(東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ ウエストゾーン)

車両展示：The Skeg