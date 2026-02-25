インドネシア発のウォッチブランド 「Lima Watch」からクラシック意匠を取り入れた新作クロノグラフが登場

ビヨンクールは2月20日、ウォッチセレクトショップ「H°M'S" WatchStore」にてインドネシア発のマイクロウォッチブランド「Lima Watch」(リマウォッチ)の新作クロノグラフ「Kronosprinter Breguet」(クロノスプリンター・ブレゲ)3型を発売した。

実用性重視のツールウォッチのままに、日常の装いにも取り入れやすい表情へ

「Kronosprinter Breguet」はLima Watchがこれまで展開してきたKronosprinterシリーズのデザインと機能性を基盤に、より落ち着いた印象とクラシカルな要素を加えたアップデートモデル。実用性を重視したツールウォッチとしての考え方はそのままに、日常の装いにも取り入れやすい表情へと仕上げている。

「KRONOSPRINTER Breguet Black」／「KRONOSPRINTER Breguet Blueprint」

今作では、12時位置にクラシックなブレゲ数字を配置し、ポリッシュ仕上げのシルバー針を採用。従来モデルが持つスポーティーな印象に、静かなエレガンスと引き締まった知的な印象を加えている。

これらのディテールは、かつて実用を目的として作られていたクラシックなクロノグラフに見られる、見やすさと品の良さを両立したデザインバランスを現代的に表現したものだ。

ダイヤルは3つのカラーバリエーションを用意。「ブラック」は深みのあるブラックダイヤルによって高いコントラストを生み出し、道具としての存在感を強調したモデルとなる。

「KRONOSPRINTER Breguet Black」

「ブルー」はオフホワイトの文字盤にブルーのマーキングを組み合わせ、設計図や試作モデルを思わせるすっきりとした印象に仕上げている。

「KRONOSPRINTER Breguet Blueprint」

「フレンチ」はシルバーダイヤルに赤と青のアクセントを配し、クラシックなクロノグラフに見られる配色を取り入れた表情豊かなモデルだ。

「KRONOSPRINTER Breguet French」

ムーブメントにはセイコー製メカクォーツ「VK64」を搭載。機械式クロノグラフの操作感とクォーツならではの高い精度を兼ね備え、日常使いにおいても安定した性能を発揮する。

2026年2月20日より、エイチエムエスウォッチストア 表参道／エイチエムエスウォッチストア 横浜ジョイナス店および、公式オンラインストアにて販売を開始した。

■KRONOSPRINTER Breguet

LMKS010 - 64,900円／LMKS011 - 64,900円／LMKS012 - 64,900円

■商品詳細

ケース素材 : 316L ステンレススチール

ケース径 : 37mm (Lug to Lug 45mm)

ケース厚 : 10mm

ラグ幅 : 20mm

ベゼル : フィクスドベゼル

防水 : 5ATM

風防 : ダブルドーム K1クリスタルガラス

蓄光塗料 : 日本製ルミノバ

ムーブメント : SEIKO VK64 メカクオーツ



＜販売店舗＞

・H°M'S" WatchStore 表参道

・H°M'S" WatchStore 横浜ジョイナス店

・H°M'S" WatchStore オンラインストア( https://www.hms-watchstore.com/ )

