スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE」から250本限定のクロノグラフモデル「Mirage Chronograph」登場

ビヨンクールは同社が運営するウォッチセレクトショップ「H°M'S WatchStore」にて、スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE」(コーニッシュ)の世界限定250本の特別モデル「Mirage Chronograph」(ミラージュ クロノグラフ)をリリースする。
■アラビア数字が際立つサーモンダイヤル
同モデルは、わずか250本のみが生産されるリミテッドエディション。すべての個体にシリアルナンバーが刻印される特別仕様となっている。
最大の特徴は、温かみのあるサーモンダイヤルに堂々と配されたアラビア語の数字インデックスだ。
ポリッシュ仕上げの立体的なアプライド仕様により、光を受けて美しく輝き、クラシックでありながら力強い印象を演出。ブラックの“パンダ"サブダイヤルとのコントラストが視認性を高め、デザインに明快なリズムを与えている。マッチングされた針とともに、実用性と存在感を兼ね備えたフェイスを完成させた。
ケースは39mm径、厚さ11.5mm。316Lステンレススチールを採用し、ポリッシュとブラッシュを組み合わせた仕上げによって、角度ごとに豊かな表情を見せる。
ケース側面には限定モデルの証としてナンバープレートを配置。控えめながら確かな特別感を主張する。ダイヤルにはタキメータースケールを備え、スポーティーな要素を強調しつつも全体は洗練されたバランスに。風防は反射防止・指紋防止コーティングを施したサファイアガラスを採用している。
ストラップにはエプソンレザーを使用し、クイックリリースピン仕様で着脱も容易。ムーブメントにはSEIKO VK64ハイブリッドクロノグラフを搭載する。クォーツの高精度と機械式クロノグラフの操作感を融合したメカクォーツ仕様で、クロノグラフ秒針はスムーズにスイープし、リセット時には瞬時にゼロへと帰還する。
「Mirage Chronograph」はクラシックなプロポーションに印象的なアラビア数字とサーモンダイヤルを組み合わせた、タイムレスで個性際立つ1本。世界限定250本、国内入荷数には限りがあり、売り切れ次第販売終了となる。
2026年2月21日より、エイチエムエスウォッチストア 表参道およびCORNICHE取り扱い店舗にて先行発売開始。その後、2月24日より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアで発売する。
■「Mirage Chronograph」商品詳細
ケース：316L ステンレススチール
文字盤：セラミック／サーモン
ケースサイズ：39mm
ベルト：エプソムレザー(ブラック)
風防：サファイアガラス
厚み：12mm
防水機能：5ATM(5気圧防水)
ムーブメント：SEIKO VK64 クオーツ
リミテッド：世界限定250本シリアルナンバー刻印有
■販売店舗
・H°M'S" WatchStore 表参道
・H°M'S" WatchStore 横浜ジョイナス
・BeyondCool キャッスル
・BeyondCool 名鉄百貨店
・PRIVE tc
・HYBRID STYLE
・mint time
・H°M'S" WatchStore オンラインストア( https://www.hms-watchstore.com/ )