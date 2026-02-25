スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE」から250本限定のクロノグラフモデル「Mirage Chronograph」登場

ビヨンクールは同社が運営するウォッチセレクトショップ「H°M'S WatchStore」にて、スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE」(コーニッシュ)の世界限定250本の特別モデル「Mirage Chronograph」(ミラージュ クロノグラフ)をリリースする。

■アラビア数字が際立つサーモンダイヤル

同モデルは、わずか250本のみが生産されるリミテッドエディション。すべての個体にシリアルナンバーが刻印される特別仕様となっている。

最大の特徴は、温かみのあるサーモンダイヤルに堂々と配されたアラビア語の数字インデックスだ。

ポリッシュ仕上げの立体的なアプライド仕様により、光を受けて美しく輝き、クラシックでありながら力強い印象を演出。ブラックの“パンダ"サブダイヤルとのコントラストが視認性を高め、デザインに明快なリズムを与えている。マッチングされた針とともに、実用性と存在感を兼ね備えたフェイスを完成させた。

ケースは39mm径、厚さ11.5mm。316Lステンレススチールを採用し、ポリッシュとブラッシュを組み合わせた仕上げによって、角度ごとに豊かな表情を見せる。

ケース側面には限定モデルの証としてナンバープレートを配置。控えめながら確かな特別感を主張する。ダイヤルにはタキメータースケールを備え、スポーティーな要素を強調しつつも全体は洗練されたバランスに。風防は反射防止・指紋防止コーティングを施したサファイアガラスを採用している。

ストラップにはエプソンレザーを使用し、クイックリリースピン仕様で着脱も容易。ムーブメントにはSEIKO VK64ハイブリッドクロノグラフを搭載する。クォーツの高精度と機械式クロノグラフの操作感を融合したメカクォーツ仕様で、クロノグラフ秒針はスムーズにスイープし、リセット時には瞬時にゼロへと帰還する。

「Mirage Chronograph」はクラシックなプロポーションに印象的なアラビア数字とサーモンダイヤルを組み合わせた、タイムレスで個性際立つ1本。世界限定250本、国内入荷数には限りがあり、売り切れ次第販売終了となる。

2026年2月21日より、エイチエムエスウォッチストア 表参道およびCORNICHE取り扱い店舗にて先行発売開始。その後、2月24日より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアで発売する。

■「Mirage Chronograph」商品詳細

105510 - 97,900円

ケース：316L ステンレススチール

文字盤：セラミック／サーモン

ケースサイズ：39mm

ベルト：エプソムレザー(ブラック)

風防：サファイアガラス

厚み：12mm

防水機能：5ATM(5気圧防水)

ムーブメント：SEIKO VK64 クオーツ

リミテッド：世界限定250本シリアルナンバー刻印有

■販売店舗

・H°M'S" WatchStore 表参道

・H°M'S" WatchStore 横浜ジョイナス

・BeyondCool キャッスル

・BeyondCool 名鉄百貨店

・PRIVE tc

・HYBRID STYLE

・mint time

・H°M'S" WatchStore オンラインストア( https://www.hms-watchstore.com/ )