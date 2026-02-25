【ダンヒル】新作レザーコレクションはレザーの卓越したクラフツマンシップを「再解釈」

英国を代表するラグジュアリーメンズウェアハウス「ダンヒル」は、新たなレザーグッズコレクションを発表した。130年以上にわたり培ってきたレザーの卓越したクラフツマンシップをモダンかつ明確なブリティッシュの視点から再解釈したラインアップだ。

■仕事と余暇、フォーマルとカジュアルの間をシームレスに行き来できるデザイン

ロンドンのサドラー(馬具職人)として創業し、洗練された紳士のためのアクセサリーを提供する先駆者であったダンヒル。その起源に深く根ざした同ブランドのレザーグッズは、常に実用性とエレガンスの均衡を追求してきた。

アルフレッド・ダンヒルによる初期の「モートリティーズ」の創造から今日の現代的なデザインに至るまで、レザーはクラフト、素材、そして機能革新におけるハウスの卓越性を体現する中核であり続けている。

レザーによるトータルワードローブとして構想された今回の新作は、ビジネスシーンに最適なシルエット、洗練されたトラベルスタイル、そして日常に寄り添うエッセンシャルを網羅し、仕事と余暇、フォーマルとカジュアルの間をシームレスに行き来できるようデザインされている。

それぞれのアイテムは適応性、審美眼、そして永続的な品質を求める、豊かな人生に寄り添う存在として生み出されている。

同コレクションは、それぞれ明確な機能と視点によって定義された6つのファミリーで構成されている。

「Alfred」(アルフレッド)は柔らかな仕立てのドキュメントケースとモダンなビジネスシルエットを提案する。

「Century」(センチュリー)はトランクから着想を得たラゲージ、ホールドオール、トート、キャリーケースなど、旅の体験を格上げするアイテムを展開。

「Bourdon」(ボードン)は建築的なプロポーションと精密なジップ構造を特徴とし、クロスボディバッグ、ビジネススタイル、シティエッセンシャルなど、日常使いに最適なデザインを提供する。

「Duke」(デューク)はドキュメントバッグ、ポーチ、クロスボディなど、多用途に対応するレザーデザインのワードローブを展開し、動きの多い日常やオフデューティーの時間に寄り添う。

「Despatch」(ディスパッチ)は歴史的な英国のディスパッチボックスを構造的なケースと現代的なクロスボディの解釈によって再構築している。

「Heritage」(ヘリテージ)は建築的な構造と洗練されたメタルクロージャーによる伝統的な英国のクラフツマンシップに根ざしたフォーマルなシルエットを持つ「エンベロープ」と「アタッシュ」を通じ、ブランドのアーカイブに敬意を表する。

これらのファミリーは英国的な抑制、意図的なデザイン、そして妥協のないクラフツマンシップという共通の言語によって統一されている。

コレクション全体を通して、手作業で仕上げられたパティーナカーフや洗練されたグレインカーフから、しなやかなナッパ、ヌバック、スエードに至るまで、上質なレザーがその個性、性能、耐久性のために厳選されている。

これらの素材は、手作業によるパティーヌ加工、サドルステッチ、そしてアーカイブのトラベルトランクやハウスのオートモーティブヘリテージからインスピレーションを得た複雑な曲線構造など、職人技の技術によってさらに引き立てられている。

ハードウェアもまた、同コレクションを象徴する重要な要素だ。装飾的である以上に工学的に設計され、イタリアとスイスの専門的な金属工房でダンヒルのためだけに特別に製作されている。

シグネチャーであるエンジンターン加工の「リード」モチーフは、象徴的なユニークやローラガスライターを想起させ、英国の創意、精密さ、そして機能的な美学を際立たせる。

デザインコードは各モデル全体に共通し、個性を保ちつつも統一感を生み出している。柔らかな仕立てのシルエット、彫刻的なマチ、ヘリテージハンドルは、伝統的な英国のドキュメントケースやトラベルラゲージを想起させる。

ステアリングホイールを思わせるステッチ、パドロック、スライダーロック、ローラタグ、洗練されたジップ構造は、ハウスのモータリングの歴史を反映し、抑制と現代性をもって再解釈されている。

ダンヒルの全てのコレクションに共通するように、細部のこだわりは比類のないものだ。同レザーコレクションは、クラフツマンシップ、革新、そして時代を超えて受け継がれるスタイルへの新たな意思表明であり、ヘリテージに根ざしながら、現代のジェントルマンのためにデザインされている。

【詳細情報】

・取扱店舗：ダンヒル 銀座本店／心斎橋店／新宿伊勢丹店／日本橋三越店／日本橋高島屋店／西武池袋本店／松坂屋名古屋店／ジェイアール名古屋タカシマヤ店／阪急メンズ大阪店／福岡岩田屋店

・発売時期：各店にて順次発売(※発売開始日は店舗により異なる。詳細は各店へ問い合わせのこと)

・オンラインストア：3月2日 発売開始

左から、「ALFRED 25 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)」485,100円、「ALFRED 30 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)」587,400円、「ALFRED 40 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)」654,500円

左から、「CENTURY TOTE 24 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)」460,900円、「CENTURY TOTE 33 PATINA CALF (BLACK, CHOCOLATE, WHISKEY)」553,300円、「CENTURY 45 PATINA CALF(BLACK, CHOCOLATE, TAN)」687,500円

左から、「BOURDON 40 GRAIN CALF」536,800円、「CENTURY FLAP TOTE 33 GRAIN CALF」502,700円、「CENTURY FLAP TOTE 42 GRAIN CALF」502,700円