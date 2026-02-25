「なぜ私が譲らなければいけないのか」実家の相続で兄妹が大モメした、たった一つの原因

「私たちは仲がいいので、大丈夫だと思っていました。」

父親の葬儀を終え、四十九日も過ぎた頃。相続人である兄弟3人は、実家をどうするか話し合いを始めました。

兄は「思い出があるから残したい」と言い、

姉は「管理できないから売却したい」と主張。

妹は「自分は関わりたくない」と距離を置く姿勢でした。

誰も争うつもりはありませんでした。

それでも、話し合いは次第に重くなり、最後には「なぜ私ばかりが譲らなければならないのか」という言葉が飛び出しました。

相続不動産の分割協議は、“揉める家族”がするものではなく、“準備のない家族”が難航するものです。

なぜ不動産は分割協議で揉めやすいのか

不動産は、現金や預金と決定的に違う特徴を持っています。

現金と違って不動産が揉めやすい理由と特徴

さらに、不動産は「持ち続けること」にも意味があります。

住むのか、貸すのか、売るのか。その前提が揃っていないまま話し合いに入ると、議論は噛み合いません。分割協議で重要なのは、公平な答えを出すことではなく、同じ前提に立つことです。

分割協議に入る前に、必ず整理すべき3つのこと

1.事実関係を共有する

まず行うべきは、感情ではなく事実の共有です。

・登記名義・持分の状況

・固定資産税や維持費はいくらか

・収益は出ているのか

・市場価格はどの程度か

・借入金や担保は残っていないか



意外なことに、これらを相続人全員が正確に把握しているケースは多くありません。

「いくらくらいだと思う」という曖昧な情報のまま議論を始めると、後から認識のズレが表面化します。

2.選択肢を“並べて”整理する

次に必要なのは、選択肢の棚卸しです。

・売却して現金で分ける

・特定の相続人が取得する

・賃貸などで活用する

・一時的に保有する

重要なのは、「どれが正しいか」を決める前に、すべての選択肢を同じ土俵で並べることです。

収益性、リスク、管理負担、時間軸。これらを比較せずに議論すると、「感情」と「数字」が混在したまま対立が生じます。

3.それぞれの立場と本音を可視化する

分割協議が難航する最大の理由は、立場の違いが言語化されないことです。

・住み続けたい人

・現金化したい人

・負担を負いたくない人

・将来の不安を抱えている人

全員が同じ未来を想定しているとは限りません。「平等に分けたい」という言葉の裏に、実はまったく異なる期待が隠れていることもあります。

安易な共有という“先送り”

分割協議でよく選ばれる方法に、共有があります。一見すると、誰も損をしない穏当な解決策に見えます。

しかし実務では、判断を先送りする構造になりやすいのも事実です。

共有状態では、

・売却にも全員の同意が必要

・活用にも意思統一が必要

・費用負担の調整が必要

となり、後からさらに難しい問題を抱えることがあります。

共有自体が悪いわけではありません。ただし、それが「合意できないことの代替案」になっていないかは、慎重に見極める必要があります。

分割協議で本当に重要なこと

分割協議は、財産を分ける作業であると同時に、家族関係を再定義する時間でもあります。 大切なのは、

・いくらで分けるか

ではなく、

・なぜその結論に至ったのかを全員が理解できているか

という点です。

事実を共有し、選択肢を整理し、立場を言語化する。この準備があれば、たとえ結論が同じでなくても、感情的な対立に発展する可能性は大きく下がります。

「どう分けるか」より「どう話し合うか」

相続不動産の分割協議で最も避けたいのは、家族が不動産を理由に距離を置いてしまうことです。

そのために必要なのは、完璧な解決策ではなく、冷静に話し合える土台づくりです。

次回は、「その不動産は本当に“資産”なのか?」という視点から、優良資産と不良資産の見極めについて解説します。

相続不動産で揉める本当の原因は、“分け方”ではなく、“価値の認識のズレ”にあるのかもしれません。