【最新版】カーリースの顧客満足度ランキング、2位はコスモ、1位は?

カーリースで人気を集めているのはどこなのでしょうか? オリコンが発表した「オリコン顧客満足度調査 カーリース」ランキングの3位は「楽らくまるごとプラン」、2位は「コスモMyカーリース」となりました。この記事では、満足度調査の結果や上位3社のサービスの強み、特徴を解説します。

オリコン顧客満足度調査・カーリース部門ランキング

こちらの調査は、実際の利用者2,077名にヒアリングした結果を基にしたランキングです。対象は28社のサービスで、満足度を含めさまざまな角度から評価しています。

上位の結果は以下のとおりです。

順位 サービス名 スコア 1位 ENEOSカーリース 76.7点 2位 コスモMyカーリース 76.2点 3位 楽らくまるごとプラン 76.1点 4位 ホンダカーリース 76.0点 5位 オリックスカーリース 74.8点

スコアに関しては、車の探しやすさ・契約プラン審査・補償サポートサービスを含め6つの項目で採点されています。

上位3社の強みや特徴は?

ここからは、上位にランクインしたカーリースの特徴、評価について見ていきましょう。

1位：ENEOSカーリース

1位を獲得したのはENEOSカーリースで、スコアは76.7点でした。料金がリーズナブルなことに加え、対応が高く評価されているのが特徴です。

利用者のコメントでは「料金プランの説明が丁寧でわかりやすかった」「説明がとてもわかりやすく、注意点などを明確にしてくれる」といった内容が見られました。

税金や車検・点検の費用、カーナビ・ETCまでコミの価格となっており、わかりやすい料金プランとなっています。人気車種のダイハツ工業「ミライース」、ホンダ「N-BOX」などは月々2～3万円程度で利用可能です。

2位：コスモMyカーリース

2位に入ったコスモMyカーリースは、オールメンテナンスですべてお任せにできるのが強み。保険や点検はすべて含まれており、月々の支払いを一定額に抑えられることが評価されています。

利用者からは「すべてコミコミで面倒なことの負担が軽い」「調子が悪くなったらすぐに対応してくれる」などの声が寄せられています。

また、コスモが提供するサービスということもあり、コスモのガソリンスタンドではガソリン代が割引になる特典も付いています。

3位：楽らくまるごとプラン

3位の楽らくまるごとプランは、ホンダが提供しているカーリースです。契約プランや審査・契約手続きなどの項目で高く評価されました。

ユーザーからは「都度支払いをしなくて済むので楽」「資金計画がしやすい」といった声が寄せられています。メンテナンスの追加出費はなく、万一の故障のときも無償で修理を受けられます。

自分に合うカーリースを選ぶためのポイント

最後に、カーリースを選ぶときのポイントをまとめます。

料金に含まれる内容をチェック

カーリースでは、「月額料金にすべてコミコミ」などと記載されるケースが多く見られます。しかし、具体的に何が含まれているのか確認が必要です。

会社ごとに料金形態やプランの内容は異なるため、別途支払いが必要だったと後で慌てることのないようにしましょう。

取り扱いメーカーや車種を確認

カーリースのサービスにより、選べる車種も違いがあります。大手自動車メーカーのカーリースは、自社の車のみとなっているケースが多いため注意しましょう。

複数のメーカーを取り扱うカーリースもありますが、国産車のみとなっているところが多い傾向です。

走行距離の上限をチェック

カーリースでは、1カ月あたりの走行距離に上限が設定されているのが一般的です。リース契約終了時の精算で、走行距離をオーバーしていた場合、追加料金を支払わなくてはなりません。

とくに長距離を運転する機会の多い方は、事前に走行距離の制限内容を確認しましょう。