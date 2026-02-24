マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ワインはもちろんビールや日本酒にも。ショートステムグラス「UTO」から1脚入りのギフトボックス

FEB. 24, 2026 17:19
Text : フォルサ
グローバルは2月12日、ショートステムグラス『UTO(ウト)』の1脚入りギフトボックスを発売した。

  『UTO(ウト)』使用イメージ

    『UTO(ウト)』使用イメージ

『UTO(ウト)』は、ワインの香りや味わいを引き立てる機能的なボウルフォルムをベースに、多様なシーンにフィットするようコンパクトにデザインされたショートステムグラス。ワインだけでなく、ビール、日本酒、ソフトドリンクまで、使う人の「ちょうどいい」に応える。2025年10月発売以来、多くの飲食店で採用されている。

今回発売したギフトボックスは、360ccと430ccの2サイズをそれぞれ1脚入りで展開する。箱のサイズが統一されているため、異なる容量を組み合わせたペアギフトや、身近な人へのミニギフト、自分へのプチご褒美など、用途に合わせた自由な選択が可能。

  自由に組み合わせて楽しむ、1脚入りギフトボックス

    自由に組み合わせて楽しむ、1脚入りギフトボックス

『UTO』は、"オールデイ・オールシーン"、使う人それぞれの "ちょうどいい"にフィットするグラス。その考えはパッケージデザインにも反映されており、ボックスには太陽や土を連想させるマスタードカラーを採用した。ワイン専用という固定観念を払拭する色使いと、光の角度で艶めくブラックの箔押しロゴにより、上質感と親しみやすさを両立させている。

  UTO 360cc Gift Box (1脚入)

    UTO 360cc Gift Box (1脚入)

  UTO 430cc Gift Box (1脚入)

    UTO 430cc Gift Box (1脚入)

価格は各1,650円で、自社オンラインショップにて販売している。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

