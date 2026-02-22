トヨタが新型「RAV4」のプラグインハイブリッド車を発売へ - 電気で150kmも走行可能!

トヨタ自動車は新型「RAV4」のプラグインハイブリッド車(PHEV)を2026年3月9日に発売する。

価格は600万円から、月間販売は700台を見込む

新型RAV4は「Life is an adventure」をコンセプトに、従来のRAV4らしい塊感のある力強いデザインとパッケージを維持しながら、ユーザーのさまざまなスタイルに応える新世代SUVとして生まれ変わった、というのがトヨタの説明。2025年12月に発売したハイブリッド(HEV)モデルは「多くのお客様から高い評価をいただいて」いるそうだ。

新設定のPHEVは高い走破性とアウトドアでも大容量電力を利用できる給電性能を兼ね備えることで、6代目RAV4が追求する「どこへでも行けそう、なんでもできそう」という価値観をさらに拡げる、とのこと。エネルギー効率の高いハイブリッドシステムをベースに、大容量の駆動用バッテリーや高出力充電器対応を備えたプラグインハイブリッドシステムを採用することで、EV航続距離と出力が大幅に向上しているという。

システムの最高出力は242kW(329PS)、満充電からのEV航続距離は従来型の約95kmから約150kmに伸びた。

PHEVはスポーティーなスタイルを持つ「GR SPORT」グレードが選べるのも特徴。新型RAV4全体では、「Z」グレード(PHEV/HEV)、「Adventure」グレード(HEV)、「GR SPORT」(PHEV)と多様なスタイルが出そろった。

PHEVの価格はZが600万円、GR SPORTが630万円。月販基準台数は700台とする。

