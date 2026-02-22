ゼロハリバートンがビジネスバッグの定番を再解釈、通勤から出張まで幅広く対応する「ZEST3」シリーズ

アメリカ発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ブランドを代表してきたビジネスバッグシリーズを再解釈した新スタンダードライン「ZEST3」を、直営店やオンラインストア、全国の百貨店・専門店で2月21日に発売した。
「ZEST3」は、フォーマルな外観に快適性と機能性を組み合わせたビジネスバッグコレクション。従来の定番シリーズをベースに、現代のビジネススタイルに合わせた設計へ見直した。内装は整理しやすい構造とし、フロントポケットの拡張や底鋲仕様の調整により自立性を高めている。
内装にはボトルホルダーや複数のポケットを備え、小物や折り畳み傘を収納できる設計とした。一部モデルには容量を拡張できるエキスパンド機能を搭載し、荷物量に応じた調整が可能。さらに、スーツケースに固定できるセットアップベルトを備え、出張や移動時の利便性を高めている。
ラインナップはリュック、ブリーフケース、トート、ガーメントバッグを含む全9型で構成。カラーはブラックとブルーグレーの2色、素材にはナイロン840dnコーデュラを採用した。
価格は6万6,000円から8万5,800円で展開する。通勤から出張まで幅広いビジネスシーンに対応する新ラインとして位置付ける。
ZERO HALLIBURTON ZEST3
- 品番/形状/外寸サイズ(W×H×D)/容量/金額：
81731/リュック(15.6inch PC対応)/28×43×13(18)cm/15(21)L/7万1,500円
81732/リュック(15.6inch PC対応)/28×46×15(20)cm/20(25)L/7万7,000円
81733/ブリーフ(14.0inch PC対応)/39×28×10cm/11L/7万4,800円
81734/ブリーフ(15.6inch PC対応)/41×31×14(18)cm/17(21)L/8万300円
81735/ブリーフ(15.6inch PC対応)/43×31×15(20)cm/20(25)L/8万5,800円
81736/2way リュック(15.6inch PC対応)/43×29×12(17)cm/19(24)L/8万300円
81737/トート(14.0inch PC対応)/35×35×14cm/18L/6万6,000円
81738/トート(15.6inch PC対応)/42×32×15cm/19L/6万9,300円
8173/ガーメントバッグ/57×42×12cm/0L/7万4,800円