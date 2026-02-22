「痩せているから安心」は危険? 循環器医が警告する心臓病の誤解

みなさんは、心臓病と聞くとどんな人がなると思いますか？「肥満体型の人だけがなる病気だ」——そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。実は、それは大きな誤解です。

循環器内科医の後平先生が警鐘を鳴らすのは、心臓病予防をめぐる誤解の多さです。正しい情報を見極めないまま、自分は大丈夫だと安心してしまうことが、かえってリスクを高める可能性もあります。

今回のテーマは「心臓病にまつわる誤解されやすい情報」です。

「痩せているから安心」は誤解

心臓病について、「痩せていれば大丈夫」「運動さえしていれば塩分は気にしなくていい」といった情報を耳にすることがあります。しかし、後平先生はこうした考え方に警鐘を鳴らします。

たしかに、肥満は心臓病のリスク要因ですが、痩せていても血圧が高い人はいますし、運動していても塩分過多は血管に負担をかけます。心臓病のリスクがあるかどうかは、単純な一つの要素だけでは決められません。

つまり、見た目の印象や運動量だけで「自分は大丈夫」と判断してしまうことが、リスクを見逃す原因になるということです。

正しい情報の見極め方は「極端さ」を疑うこと

また、心臓病に関する注意すべき情報として、後平先生が強調するのは、サプリメントの極端な表現に踊らされないことです。

「血管が若返る」などの断定的な言葉は魅力的に見えますが、現実はもっと地道な積み重ねが基本です。サプリメントだけで血管が若返ることはありません。正しい情報を見極めるには、「これだけで大丈夫」といった極端な表現を疑うことが大切です。

後平先生は「心臓病予防に近道はない」と強調します。派手な宣伝文句に飛びつくのではなく、地道な生活習慣の改善と定期的なチェックが重要です。毎日の積み重ねが、10年後、20年後のあなたを支えます。

後平泰信(ごひら やすのぶ) 循環器内科医。徳洲会グループで初期・後期研修を経て循環器内科に従事し、札幌東徳洲会病院では医長、部長を歴任。あわせて睡眠・無呼吸・遠隔医療センター長として、睡眠医療と遠隔医療の診療体制づくりにも携わる。現在は医療法人徳洲会 札幌もいわ徳洲会病院 病院長。専門は循環器内科を軸に、睡眠全般・睡眠時無呼吸症候群、内科診療、スポーツ医学、遠隔医療、地域医療など幅広い領域で臨床と医療連携に取り組む。

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。