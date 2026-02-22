「猫」派は高IQで高学歴? 最新研究と獣医師が明かす"エリートが猫に惹かれる"理由

一般的なペットの飼育率が約2割とされるなか、世帯年収1,000万円以上の層では3割を超えるという調査結果もある。ビジネスの最前線で戦う成功者たちの多くが、日々のパートナーとしてペットを選んでいるのだ。

本日2月22日は【猫の日】。中でも猫を人生のパートナーとして選ぶエリートたちは、どんな思考を持っているのだろうか。

今回は、猫の生態研究に基づいたフード開発を行う株式会社uniam（ユニアム）代表取締役であり、獣医師でもある杉本亜衣氏に、成功者が猫に惹かれる科学的な理由について聞いた。

リーダー像は一つじゃない――ペット研究が示す多様な特性

「犬派は外交的で協調性があり、猫派は内向的でマイペース」――そんなステレオタイプな性格診断を耳にしたことがあるかもしれない。

組織を率いるリーダーには前者が適しているように思えるが、杉本氏は「科学的データは逆の可能性を示唆しています」と語る。

「2010年のイギリスの大学の研究(※1)によると、猫の飼い主は犬の飼い主と比較して、大卒以上の学位を保有している確率が有意に高いことが報告されています。また、2014年の調査(※2)では、猫派の人たちは知的能力のスコアが高く、感受性が豊かであるというデータも出ています」(杉本氏、以下同)

既存のルールに従う「従順さ」や「協調性」よりも、独自の感性や合理性を重んじる。そうした猫派の特性は、起業家やクリエイティブな職種、あるいは変革を求められる組織トップの資質と驚くほど合致するのだ。

干渉されない適度な距離感を心地よく感じる、多忙なエリートたち

そんな経営者や投資家など、高収入層の多くは多忙を極める。

「自分の時間」こそが最も希少な資源である彼らにとって、散歩やしつけに時間を割かれるペット飼育は、タイムパフォーマンス(タイパ)の観点から見れば避けるべき投資にも思えるだろう。だが、杉本氏は「だからこそ、彼らは猫を選ぶのです」と語る。

「猫は、単独行動を基本とする動物。散歩は不要で、トイレも家の中で完結し、留守番も比較的得意です。『構ってほしい』と依存してくるのではなく、お互いに独立した存在として同じ空間にいることを好みます。この『干渉されない適度な距離感』こそが、多忙なリーダー層にとって最適なパートナーシップの形なのです」

現代のリーダーシップ論との一致

この「適度な距離感」への選好は、単なる効率性の追求だけではない。彼らの仕事観、ひいては現代におけるリーダーシップ論の変化とも深く共鳴している。

かつてのリーダー像といえば、強力な統率力で群れを率いる「犬型(ボス)」が理想とされた。「俺についてこい」というスタイルには、従順な犬こそがよきパートナーだったかもしれない。

しかし、個々の自立性を尊重する現代の組織論において、その価値観は「服従」から「共存」へと変化している。

「猫は人間と『対等』な関係を築きます。飼い主をリーダーだとは思っておらず、あくまで『共存するパートナー』として認識している。この関係性は、現代の自立したビジネスパーソン同士の関係性に近く、彼らにとって非常に心地よいものなのです」

猫は、経営者のアイデア力を鍛える

彼らが猫を求めるもう一つの理由は、脳のメンテナンス機能にある。日々、論理と数字で意思決定を続ける彼らの脳にとって、言うことを聞かない気まぐれな猫は、一見するとストレスの種になると考える人もいるだろう。

だが実際には、猫は彼らにとって不可欠な「脳の機能を整えるスイッチ」の役割を果たしているという。

「猫が喉を鳴らす『ゴロゴロ音』の周波数は、人間がリラックスしている時の脳波に近いことが分かっています。また、猫に触れることで『オキシトシン』という愛情ホルモンが分泌され、緊張状態にある脳のストレスを緩和する効果も科学的に証明されています」

さらに重要なのが、猫の持つ徹底的な“非論理性”だ。

「常にロジカルに考える経営者にとって、猫の行動は予測不能です。無謀なジャンプをして失敗したり、意味のない場所で寝ていたり。そんな非論理的で自由奔放な姿を見ることが、論理で凝り固まった脳に右脳的な刺激を与え、思考のバランスを整える役割を果たしているのではないでしょうか」

猫は経営者のパートナー

高いリテラシーを持ち、猫を「ペット」ではなく「自立したパートナー」としてリスペクトする富裕層たち。成功者たちが愛猫に向ける視線は、自身のビジネス同様にシビアで合理的だ。

「経営者など成功している人ほど情報感度が高く、健康こそが最大の資産であることを理解されています。そのため、科学的エビデンスに基づいた、猫本来の身体機能を生かす食事を選ぶ傾向が顕著です」

実際に、ユニアムが展開する獣医学発想のプレミアムフードにおいても、健康意識の高い層からの支持が厚いという。

「私たちの顧客には経営者や富裕層の方が非常に多いのですが、皆さん『猫にはずっと健康で、高いパフォーマンス(QOL)で生きていてほしい』という明確な意思を持って投資されています。自分の健康管理と同じレベルで、パートナーである猫の食事もマネジメントする。それもまた、成功者に共通する資質なのかもしれません」

猫という存在は、現代の成功者たちにとってもはや愛玩動物ではない。 知的な刺激を与え、ストレスを管理し、自立した関係性を築ける「鏡」のような存在なのだ。