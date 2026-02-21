マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ゼロハリ初の“デニム”ビジネスリュック登場 - 限定モデル「Z PACK LTD DN」

FEB. 21, 2026 09:00
Text : 岩木華子
アメリカ発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、ビジネスリュックコレクションから初の限定モデル「Z PACK LTD DN (ゼットパック LTD DN)」を2月中旬に発売する。直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて取り扱い予定。

「Z PACK LTD DN」は、耐久性と防水性を高める加工を施したデニム素材を採用した、特別仕様のビジネスリュックコレクション。

  • Z PACK LTD DN

    Z PACK LTD DN

洗練されたスクエアフォルムに、取り外し可能なユーティリティポーチを、デッドスペースになりがちな上部に配置している。ポーチは金属製スナップで着脱できるので、クラッチバックとして手持ちでも使用できる。

さらに見失いやすい鍵などを付けられるキーフック付きのポケットや、スマートフォンの収納に適したクッション性のあるポケットなど、収納力もマルチに確保。背面の独立したPC収納部、容量を増やせるエキスパンダブル機能といった、日常をスマートに支える多彩な機能を備える。

ハンドルには牛革を使用して、さりげない品格を演出した。また、セットアップベルト付きのため、スーツケースのハンドルに通して移動できる。

ビジネスから週末の外出まで幅広いシーンに対応する、荷物量に応じた3型を展開している。

Z PACK LTD DN (ゼットパックLTD DN)

  • 本体素材：リサイクルポリエステルデニム
  • カラー：ブラック
  • 品番/形状/外寸サイズ(W×H×D)/容量/税込金額：
    81741/リュック(14.0inch PC 対応)/28×40×11cm/13L/6万3,800円
    81742/リュック(15.6inch PC 対応)/29×43×13cm/17L/6万7,100円
    81743/リュック(15.6inch PC 対応)/29×43×14(18)cm/18(23)L/7万2,600円

※()内はエキスパンダブル拡張時の数値。

