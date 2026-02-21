マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
【ルイ・ヴィトン】モノグラム・パターンの新作メンズスニーカーが登場!

FEB. 21, 2026 11:00
Text : エボル
ルイ・ヴィトンはこのほど、2026春夏メンズ・コレクションから｢LV トレイナー スニーカー｣の新作を発売した。

デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった｢LV ティルテッド スニーカー｣とモノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしいアップデートを実施している。

  • LV ティルテッド スニーカー

    LV ティルテッド スニーカー

デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった｢LV ティルテッド スニーカー｣。メゾンを象徴するヌメ革のトリミングが、2000年代初頭のスニーカーから着想を得たデザインを引き立てる。

シュータンとアウトソールを彩る傾斜したLV イニシャル シグネチャーにちなんで名付けられた1足で、アウトソールの前面に配したダミエ・パターンが特徴だ。

製品名：LV ティルテッド スニーカー
価格：227,700円
素材：モノグラム・デニム

  • LV トレイナー スニーカー

モノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしくアップデートされた｢LV トレイナー スニーカー｣。2026春夏メンズ・ファッションショーのカラフルなレザーグッズと美しく調和する1足となる。

レザーグッズ・コレクションを彷彿させる印象的なキーベルなど、モノグラム・キャンバスのトリミングがデザインを引き立てる。モノグラム・フラワーをあしらったツートーンのラバーアウトソールで仕上げた。

製品名：LV トレイナー スニーカー
価格：256,300円
素材：モノグラム・パターンをプリントしたキャンバス

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

