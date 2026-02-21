【ルイ・ヴィトン】モノグラム・パターンの新作メンズスニーカーが登場!

ルイ・ヴィトンはこのほど、2026春夏メンズ・コレクションから｢LV トレイナー スニーカー｣の新作を発売した。
デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった｢LV ティルテッド スニーカー｣とモノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしいアップデートを実施している。
デニムにさりげなくモノグラム・パターンをあしらった｢LV ティルテッド スニーカー｣。メゾンを象徴するヌメ革のトリミングが、2000年代初頭のスニーカーから着想を得たデザインを引き立てる。
シュータンとアウトソールを彩る傾斜したLV イニシャル シグネチャーにちなんで名付けられた1足で、アウトソールの前面に配したダミエ・パターンが特徴だ。
製品名：LV ティルテッド スニーカー
価格：227,700円
素材：モノグラム・デニム
モノグラム・パターンをプリントしたキャンバスを使用し、今シーズンらしくアップデートされた｢LV トレイナー スニーカー｣。2026春夏メンズ・ファッションショーのカラフルなレザーグッズと美しく調和する1足となる。
レザーグッズ・コレクションを彷彿させる印象的なキーベルなど、モノグラム・キャンバスのトリミングがデザインを引き立てる。モノグラム・フラワーをあしらったツートーンのラバーアウトソールで仕上げた。
製品名：LV トレイナー スニーカー
価格：256,300円
素材：モノグラム・パターンをプリントしたキャンバス
PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON